Maxi López dio por primera vez detalles muy personales de la lucha que mantiene con su ex, Wanda Nara, que no deja que vea a sus hijos Valentino (10), Constantino (8) y Benedicto (7) tanto como quisiera, de hecho contó que este año solo los vio dos veces. Según Ana Rosenfeld, López debe 10 meses de cuota alimentaria, por lo que la modelo le hizo un embargo de 5 millones de pesos.

En "Infama", América, Amalia Granata (38) dio a conocer su postura. La panelista dijo que ella también vive en carne propia algo similar con su ex, el Ogro Fabbiani, pero que ella prioriza el vínculo entre padre e hija. “Lo digo porque tengo una situación parecida. Hacen mucho hincapié en la plata, en la niñera, en todas pavadas y se olvidan del vínculo que tienen que tener esos chicos con el padre". comenzó diciendo Granata.

“Eso es fundamental, más allá de la plata, la niñera y todos los peros que ella ponga, porque para mí Wanda tiene un enganche con Maxi que no lo puede superar, porque si no, no le importaría tanto. Tiene que fomentar el vínculo con el padre, que es lo más importante y sano porque sus hijos se lo van a reclamar; no importa la plata”, sumó la panelista.

Además, la flamante diputada por Santa Fe agregó: “Si Maxi no ve a los hijos, Wanda lo tiene que llamar por teléfono, preguntarle dónde está y llevarle a los chicos. Si verdaderamente ama a sus hijos, lo tiene que hacer por ellos”.