La exniñera de los hijos de Pampita, Viviana Benítez, la llevará a la Justicia por hostigamiento y malos tratos. “Trabajaba de lunes a lunes. Ella dedicada el 70% de su tiempo a los hijos de Pampita. Y no estaba reflejado en los montos que recibía. Había hostigamiento constante y sistemático, que incluía falsas acusaciones por faltantes en la casa”, afirmó su abogado Federico Alejandro en declaraciones al canal Crónica TV.

La mujer reveló una historia tremenda, que incluye la pérdida de un embarazo. “En 2017, un día viene, entra a la cocina y se le había perdido una llave de una caja fuerte del banco. Nos dijo ‘hablen entre ustedes y que aparezca antes de las 11’. Hizo un escándalo. Yo estaba embarazada. Agarré mis cosas y me fui. Esto fue un jueves, al día siguiente perdí mi embarazo. El médico me dijo que tuvo que ser por un tema de estrés. Ella lo sabe. Siempre nos maltrataba”, aseveró en Crónica la denunciante que adelantó que el lunes hará la denuncia penal correspondiente.

El abogado contó que, el reclamo laboral ya presentado e incluye una intimación para que se ajuste a la legislación, reclamo de horas extras impagas y pagos en negro.

Pampita junto a la niñera.

Tras los dichos de la niñera, la integrante de Showmatch salió al aire en Crónica para desmentirla rotundamente. “Me llama la atención. Fue una de mis damas de honor, tengo una relación de afecto y respeto con ella, y le confié lo más importante de mi vida que son mis hijos. Estoy sorprendida y angustiada por lo que está diciendo, pero por suerte tengo muchas pruebas. Le pago del 1 al 5, tiene vacaciones y no hace horas extras porque a las ocho mis hijos están durmiendo”, comenzó su descargo la modelo.

“Tengo el personal de fin de semana y todos los WhatsApp para que vea que se fue por voluntad propia, nunca fue despedida. Están los mensajes con las veces que me pidió reintegrarse. También tengo información demostrando el afecto que me tenía y lo emocionada que estaba con mi casamiento, o cómo me pedía ropa para salir a bailar y que yo le prestaba”, continuó Pampita su réplica.

“Ella me manifestó que tenía ganas de empezar cosas nuevas, y se le otorgó el permiso de dos días para estudiar peluquería. Su sueldo es más de lo que dice la ley además. El día lunes me dijo que no iba a venir más, no pude contestarle porque estaba trabajando, pero a la noche me sorprendió con un mensaje diciéndome que iba a hablar con un abogado. Se retiró de mi casa sin despedirse de mí y de mis hijos. Tengo muchas pruebas para demostrar que no fue echada, tengo hasta las cámaras de seguridad. Es imposible que la haya despedido porque ni siquiera habló conmigo”, aseveró Carolina.

“Nunca tuve peleas con Vivi, soy respetuosa con la gente que trabaja en mi casa, y muchos de ellos saldrán como testigos”, sentenció Pampita, que además indicó que probablemente denuncie a quien fue su dama de honor por calumnias e injurias. “Son acusaciones falsas e injustas. No quiero negociar con ella. Mi verdad es absoluta y no quiero negociar económicamente con ella, no tengo el interés. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No hay reclamo económico porque se le pagó en tiempo y forma, y estoy en condiciones de demostrarlo”, sostuvo la esposa de Roberto García Moritán, manifestándose dolida por la acusación de Benítez.

“No hubo maltrato de ningún tipo, y es muy fuerte que una persona a la que le tenía tanto afecto se deje influenciar por un interés económico y haga esto. Ella siempre intentaba con otro trabajo, se ofrecía a volver y yo la dejaba. siempre fue por voluntad propia. Tengo los mensajes, y siempre que se fue, se le pagó. A mis empleados les pagó y transfiero como corresponde la ley, está todo registrado y se registrará con escribano público si es necesario. Lo que dice es malicioso, es mentira y es infundado”, concluyó indignada la modelo.