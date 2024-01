Green Day lanzó "Saviors", su anticipado nuevo álbum de estudio con el que la banda de punk rock californiana dará inicio a fines de mayo a una gira en diferentes puntos de Europa, y que continuará a partir de julio en Estados Unidos junto a sus colegas de The Smashing Pumpkins, Rancid y The Linda Lindas.

Se trata del trabajo de estudio número 14 del grupo conformado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, que ya está disponible en todas las plataformas digitales a un día de la presentación del video oficial de "Bobby Sox", el quinto corte de difusión del disco.

Con temas como "One Eyed Bastard", "Dilemma", Look Ma, No Brains!" y "The American Dream is Killing Me", lo nuevo de Green Day llegó al público general luego del show que realizaron en el programa "New Year's Rockin' Eve", donde el trío recibió el 2024 con un repertorio que también incluyó canciones de "Dookie" (1994) y "American Idiot" (2004), sus discos más populares, que fueron producidos -al igual que "Saviors"- por el ganador del Grammy Rob Cavallo.

Además, la banda -que hace dos días tocó en la estación Rockefeller Center de Nueva York junto a Jimmy Fallon, en un show de imprevisto que se volvió viral en las redes- adelantó en diálogo con Howard Stern en la radio Sirius XM que la gira que comenzará en mayo será la primera en la que interpreten los mencionados álbumes en su totalidad para celebrar sus respectivos aniversarios, junto con un repaso de los tracks del nuevo lanzamiento.

La primera tanda de fechas se extenderá entre el 30 de mayo y el 29 de junio y tocará ciudades como Madrid, Berlín, Hamburgo, Milán, París, Mánchester, Glasgow, Dublín y Londres, en donde el grupo nacido en 1987 se subirá a los escenarios junto a Nothing But Thieves, The Hives, Donots, The Interrupters y Maid of Ace.

Ya para el verano del hemisferio norte, los californianos viajarán a Estados Unidos y Canadá, donde tienen agendados shows entre agosto y fines de septiembre en Toronto, Montreal, Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, Minneapolis, Nashville, Detroit, Austin, San Francisco, Seattle y San Diego, entre más.