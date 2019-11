Pampita y Roberto García Moritán protagonizaron la boda del año y ahora les espera una luna de miel de ensueño en París, Francia, donde se alojarán por cinco días.

Por el viaje, la modelo no podrá estar en el estrado del "Bailando" a partir del miércoles, es por eso que la producción de ciclo convocó a Lali Espósito. Sin embargo, la cantante canceló su participación porque volará a España para comenzar las grabaciones de "Sky Rojo", la nueva serie de Álex Pina para Netflix.

Ante esta importante baja, Ángel De Brito contó que los productores decidieron llamar a Griselda Siciliani, quien se fue del programa en octubre de manera inesperada, para que ocupe el lugar de la conductora. La actriz, que no soportaba las peleas mediáticas del ciclo y tenía problemas de ego, según Yanina Latorre, decidió regresar en un rol superior: ser jurado.

Recientemente, la ex de Adrián Suar brindó una nota para "Los Ángeles de la Mañana", donde explicaba sobre su salida del reality: "Hubo situaciones en las que estaba mirando peleas con las que no coincido y me hacían sentir cómplice. No es un juicio de valor sino una incomodidad mía. Por eso me corrí. No digo que esté mal o bien".