Esta mañana Los Ángeles de la Mañana confirmó que una de las participantes anunció su renuncia del Bailando. Se trata de Griselda Siciliani, quien la noche de este lunes 28 de octubre se despide del reality con la gala Homenajes.

La primicia la anunció la panelista Yanina Latorre. "Ego. Desde el principio tiene problemas con el ego. Tuvo problemas con los camarines, con la puntuación, con el trato del jurado hacia ella. Ahora le habría molestado mucho el último ritmo, le pareció como una falta de respeto", sostuvo en referencia al Súper Duelo.

"¿No estoy involucrado en el trato del Jurado?", preguntó De Brito, mientras que Yanina le contestó: "Y un poco sí, no la trataste muy bien". "Está muy molesta por haber estado sentada en un banquito como todos nosotros y el resto de los participantes del Bailando. La reventó a mi hija (Lola Latorre). No le gustó estar sentada esperando. Perdió mucho tiempo. Parece que está muy ocupada", ironizó.

Las repercusiones no tardaron en debatirse en el programa, donde consideraron que era injusto que se fuera por decisión propia mientras que otros compañeros (como Sofía Pachano) debieron aceptar su salida del programa.

Minutos después, De Brito corroboró la información de la panelista. "Confirmada la primicia que acaba de tirar Yanina Latorre por una alta fuente. Griselda Siciliani se despide en los Homenajes, el ritmo que arranca esta noche. El motivo me imagino que lo contará ella más allá de esta versión de Yanina de que se hinchó las guindas", mencionó el conductor.

"Ella no va a decir esto por cómo es. Seguramente diga que no pueda seguir porque tiene un trabajo. Está bien, a ella no le gusta el conflicto", cerró Yanina Latorre.

Cabe recordar que hace unos días, el baile de Griselda emocionó hasta las lágrimas a muchos de los presentes en el programa, entre ellos a Pampita, que lo vinculó con una dolorosa experiencia personal.