Griselda Siciliani tuvo su peor noche desde que arrancó en el Bailando 2019. La figura de la competencia de Showmatch desplegó su talento para el cuarteto, pero en el final de la coreografía ejecutó mal un truco, se cayó y, a la hora de las devoluciones, el jurado le pasó factura por ese imprevisto.

"Me parece que le estás encontrando el feeling a la pista. Te veo gala a gala avanzar. Me gustó la coreo, estuvo buena, bien hecha hasta el final que hubo un golpe. Salvo ese final fallido, me gustó todo", señaló Ángel de Brito, que fue el primero en remarcar el accidente durante la coreo. "Me caí sobre el hombro, pero no siento dolor, estoy acostumbrada a hacerme bolsa", reconoció la actriz.

Pampita, que tuvo el voto secreto, trató de consolar a la figura. "Para mí, cuando hay un golpe así, es una pena. Venían muy bien hoy... son cosas que pasan. No se angustien chicos", afirmó la modelo.

"Me gustaría verte más espontánea en la pista. Este género es para divertirse. Después estuvo la caída en el final, que es algo que a cualquier le puede pasar", agregó Nacha. Luego, fue el turno de Marcelo Polino, el periodista fue el más tenaz en su devolución. "A mí la sensación que me dio es que faltó alegría. Si pagás una entrada cara, como cotiza griselda, y si se cae en el final, yo pido que me devuelvan la entrada. Para mí fue un disgusto", expresó y los calificó con un cero.

Con bronca y algo de tristeza por el fallido truco, Griselda anticipó que afrontará con esfuerzo la inevitable sentencia (sumó apenas ocho puntos). "Con Nico (Villalba, su bailarín) somos muy competitivos. Ahora, lo único que queremos es ir a la sentencia y volver a hacer la coreo", sentenció.