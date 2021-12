Casi todos asocian su nombre con la voluptuosa rubia de prominentes curvas que corría por las playas atenta y alerta a los seres humanos que disfrutaban del mar, como una de las guardiana de la Bahía. Sin embargo, varios años después, la actriz norteamericana está muy vinculada a causas medioambientales e integra una cruzada por el veganismo. En ese tren, donde también tiene presencia y bien marcada, la insistió con su pedido para que la guardia real británica deje de usar sus tradicionales gorros de piel. Y con ese objetivo, le envió una carta al primer ministro británico Boris Johnson rogándole que haga algo al respecto. Nacida en Canadá en julio de 1967 -tiene 54 años- la bella intérprete tiene su explicación:



"Como probablemente sepa, se necesita la piel de al menos un oso para fabricar uno solo de estos gorros ornamentales", y además, aseguró que esos animales generalmente son de su país natal, donde los captura con trampas; dejando muchas veces a las crías a la deriva. Y propuso, en la misma onda que ella cultiva, que usen piel sintética, acorde a los tiempos que corren. Algunos están verdaderamente sorprendidos con el cambio de imagen de la también ex chica Playboy, que sin embargo, no ha dejado de ser la famosa rubia sexy que enamoró a una legión, sólo que ahora no es sólo su envase lo que está en escena, sino lo que -dicen- siempre lo habitó.

looks

Pamela siempre ha sido una rubia despampanante transitando distintos estilos. Pero aunque pendiente de su apariencia, dice su entorno que también cultiva nobles causas y sentimientos.