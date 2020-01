Sin sorpresas y categorías muy pobladas en un año de muchas muy buenas pelis y grandes actores y directores, ayer se dieron a conocer los nominados a los Oscar, el gran premio de la Academia de Hollywood que dará su veredicto el 9 de febrero próximo. Y ahora, al grano: Guasón, la sórdida historia que narra el origen del malvado de Gótica, impecablemente protagonizada por Joaquin Phoenix bajo la dirección de Todd Phillips, y que se convirtió en la película para adultos más taquillera de todos los tiempos (1.067 millones de dólares de recaudación en total), quedó a la cabeza de la lista con 11 candidaturas, que obviamente incluyen los principales rubros. Pegadito detrás, un arsenal de otras buenas producciones: El irlandés, 1917 (flamante ganadora de los Globos de Oro) y Había una vez en Hollywood, con 10 cada una. Seguramente entre ellas quedará el premio mayor; aunque varias de las candidaturas principales y categorías especiales también salen de estos títulos: Historia de un matrimonio, JoJo Rabit y Parásitos. Aquí un panorama con algunos datos sobresalientes de esta 92da temporada:

Curiosidaes

Robert De Niro (protagonista y productor de El irlandés y que también tiene una participación en Guasón) brilla por su ausencia. Moderado interés hacia Los dos papas, que tuvo gran repercusión mediática. La promocionada Frozen 2, tanque de la factoría Disney, no figura como candidata a Película animada (el consuelo: compite por su canción "Into the Unknown"). No hay mujeres en el rubro Dirección, donde se esperaban ver a Lulu Wang (The farewell), Greta Gerwig (Mujercitas) y/o Celine Sciamma (Portrait of a Lady on Fire). Para aplacar la crítica tal vez, la Academia adelantó que este año, el tercio de nominados son mujeres: 62 candidaturas, un récord.

Supernominado

Todo un emblema del séptimo arte, Scorsese podría ser el Mejor Director por El irlandés. Habrá que ver si se le da, al lado de otros pesos pesados como el ascendente Bong Joon-ho (Parásitos), Tarantino (Había una vez...), Sam Mendes (ganador del Globo por 1917) y Todd Phillips (Guasón). Como sea, ya es un logro haberse convertido en el director vivo con más nominaciones al Oscar, un total de 9.

Un gran debut

Es la primera vez que Scarlett Johansson está nominada a un Oscar... y en realidad ¡es candidata a dos!: protagonista en el drama Historia de un matrimonio, y actriz de reparto en JoJo Rabbit. La categoría está dura, hay que decirlo. Como protagonista compite con una poderosa Renée Zellweger (renacida de la mano de Judy), Charlize Theron (El escándalo), Cynthia Erivo (como actriz y como cantante de Harriet) y Saoirse Ronan (Mujercitas), segunda mujer más joven nominada en este apartado luego de Jennifer Lawrence.

¡Ningún parásito!

Surcorea no sólo la rompe con el Kpop, La comedia negra de Bong Joon-ho, Parásitos (sobre la que HBO hará una serie), viene haciendo roncha hace rato, lo dio a conocer en los Globo de Oro y parece que los Oscar no serán la excepción. Es la primera película surcoreana que llega a esta alfombra roja y uno de los contados casos donde una nominada a Mejor película extranjera aspira también a Mejor Película (la última fue la mexicana Roma) y varios consideran que tiene méritos para hacer historia y ganar ambos, por primera vez. Además tiene chances a Mejor director y guión original.

Revancha para Netflix

Apabulló con las nominaciones en los Globo, pero al final se llevó un solo premio en cine, a mejor actriz de reparto para Laura Dern (Historia de un matrimonio). Para muchos, ese "osooo" tiene que ver con que a la industria del cine no le cae muy en gracia esto de las plataformas por streaming, algo que podrá comprobarse o no en los Oscar, donde Netflix tiene revancha con 24 candidaturas, entre ellas 10 para El irlandés, 6 para Historia de un matrimonio, 3 para Los dos papas y lo notorio: en Película animada metió 2, Perdí mi cuerpo y Klaus, nada mal, teniendo en cuenta que se dejó fuera a Frozen 2.

Secundarios pero no tanto

Otra vez, uno de los apartados más duros vuelve a ser Actor de reparto, con nombres colosales: Joe Pesci (El irlandés), Brad Pitt (Había una vez...), Al Pacino (El irlandés), Anthony Hopkins (Los dos papas) y Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood).



¿El detalle? Hace más de dos décadas que todos ellos -excepto Pitt- no eran nominados por la Academia.

Argentina presente

No, no figura en el apartado Mejor película extranjera (La odisea de los giles no pasó la primera ronda), pero el corazoncito argentino está puesto en El irlandés. ¿Por qué? Porque el rubro Efectos especiales -donde también está nominada la peli de Scorsese- está copado por argentinos ya expertos en el asunto: Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda, quienes comandan un enorme equipo.

> Principales candidaturas

Película: Guasón, El irlandés, Había una vez en Hollywood, 1917, Parásitos, Historia de una matrimonio, Jojo Rabbit, Mujercitas, Ford vs Ferrari.



Director: Quentin Tarantino (Había una vez en Hollywood), Martin Scorsese (El irlandés), Sam Mendes (1917), Bong Joon-Ho (Parásitos), Todd Phillips (Guasón).



Actor protagónico: Joaquin Phoenix (Guasón), Adam Driver (Historia de un matrimonio), Leonardo DiCaprio (Había una vez en Hollywood), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Jonathan Pryce (Los dos Papas).



Actriz protagónica: Renée Zellweger (Judy), Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio), Charlize Theron (El escándalo), Saoirse Ronan (Mujercitas), Cynthia Erivo (Harriet).



Actor de reparto: Brad Pitt (Había una vez en Hollywood), Al Pacino (El irlandés), Joe Pesci (El irlandés), Tom Hanks (Un buen día en el vecindario), Anthony Hopkins (Los dos Papas).



Actriz de reparto: Laura Dern (Historia de un matrimonio), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Mujercitas), Margot Robbie (El escándalo), Kathy Bates (El caso de Richard Jewell).



Banda sonora: 1917 (Thomas Newman), Historia de un matrimonio (Randy Newman), Mujercitas (Alexandre Desplat), Star Wars: El ascenso de Skywalker (John Williams), Guasón (Hildur Guðnadóttir).



Fotografía: 1917 (Roger Deakins), Había una vez en Hollywood (Robert Richardson), El irlandés (Rodrigo Prieto), The Lighthouse (Jarin Blaschke), Guasón (Lawrence Sher).



Efectos visuales: Avengers Endgame (Dan Deleeuw y Dan Sudick), El rey león (Andrew R. Jones, Robert Legato, Elliot Newman y Adam Valdez), Star Wars: el ascenso de Skywalker (Roger Guyett, Paul Kavanagh, Neal Scanlan y Dominic Tuohy), Pablo Helman, Leandro Estebecorena, Stephane Grabli (El irlandés) y 1917 (Greg Butler, Guillaume Rocheron y Dominic Tuohy).



Guión original: Había una vez... en Hollywood (Quentin Tarantino), Historia de una matrimonio (Noah Baumbach), Parásitos (Bong Joon Ho y Jin Won Han), 1917 (Sam Mendes y Krysty Wilson-Cairns), Entre navajas y secretos (Rian Johnson).



Guión adaptado: El irlandés (Steven Zaillian), Jojo Rabbit (Taika Waititi), Los dos Papas (Anthony McCarten), Guasón (Todd Phillips & Scott Silver), Mujercitas (Greta Gerwig).



Animada: Toy Story 4, Klaus, Cómo entrenar a tu dragón 3, Perdí mi cuerpo, Sr. Link.



Película extranjera: Parásitos (Corea del Sur), Dolor y gloria (España), Les Miserables (Francia), Honeyland (Macedonia), Corpus Christi (Polonia).