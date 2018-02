Se sabía que Carolina Pampita Ardohaín tendría su propio programa en Telefe, gracias a la buena repercusión que tuvo Pampita Online en el canal KZO. Se trata de un magazine que tenían planeado que fuera los miércoles a la noche. Enterada de eso, Susana Giménez pegó el grito en el cielo, porque quiere ese día libre para ella, para cuando decida volver. La diva no quiere competir otra vez los domingos con el fútbol u otro programa fuerte.

Desde el canal, por supuesto, hicieron caso a su figura principal y la modelo deberá conformarse con la franja del mediodía o la tarde. Eso sí, iría de lunes a viernes. Si finalmente se concreta ese horario abre otro frente de batalla con Verónica Lozano y su ciclo.



Pero las aspiraciones de la novel conductora parecen no tener fin, porque ayer trascendió que Pampita quiere como productor al mismísimo productor de Susana Giménez, Federico Levrino. Así lo contó Lio Pecoraro en Todas las Tardes, y aseguró que ahora sí, ardió Troya, porque Susana habría estallado solamente con el atrevimiento de Pampita de intentar quitarle a su productor estrella, algo que la Diva no está dispuesta a tolerar. Habrá esperar para ver cómo se resuelven esta interna que podría seguir dando tela para cortar si es que Susana hace valer sus años en Telefe.