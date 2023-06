Llegó el sábado y quienes están buscando qué hacer durante la jornada de hoy en San Juan tienen para elegir entre una gran diversidad de actividades que incluyen música, teatro, exposiciones y ferias.

A continuación, la agenda completa para este sábado 3 de junio:

* TEATRO

- Nos. Comedia dirigida por Martina Cabana Collell. A las 21.30 hs en Sala Auditorio Teatro del Bicentenario. Entrada $1500 en boletería con descuentos y en tuentrada.com. Sinopsis: ‘Nos es un movimiento inconformista que quiere mejorar el mundo. Cuatro ciudadanos comprometidos deciden reunirse clandestinamente en un depósito de Buenos Aires para iniciar el cambio. Hoy, después de muchos encuentros virtuales, han invitado a un grupo reducido de personas afines a su causa para compartir sus inquietudes, sus propuestas’.

- La dueña del santo. De Milenka Rupcic y Paula Martín. A las 15 y a las 17 en Espacio Franklin (Entre Ríos 1116 sur). Entradas $1300. Reservas 2644170845. Sinopsis: ‘Magda, la niña santa del pueblo, está de cumpleaños. El territorio seco que ella habita es el refugio de la familia Brosty y del deseo que late en sus cuerpos. La niña mágica, el circo que han montado a su alrededor y la sed de agua serán -la excusa- que los llevará a sintonizar con la corriente de los deseos’

- Carta al Dios Pan. De Patricia Savastano. Tragicomedia, una obra para amar la naturaleza. A las 19 en el Salón Cultural Samuel Goransky (Caucete). Apta para todo público. Entrada libre y gratuita. Sinopsis: ‘Hace miles de años el Dios Pan convocó a todo el pueblo encantado (duendes, hadas, elfos, etc) y les hizo notar cómo los hombres estaban tratando la naturaleza: los árboles no eran ya más seres vivos a quienes honrar, sino solamente pedazoas de madera para cortar. Es así que Eathaniel, ninfa del rocío del alba, realiza el ritual de convocatoria de criaturas encantadas.

- Desbocados. Dirección Benjamín Morán, del elenco Inefables. A las 21.30 hs en La Sala de ensayos y puestas escénicas (Av. Nazario Benavidez 2316 oeste). Anticipadas $1000. Contacto 2645405422. Sinopsis: ‘Luego de convivir con culpa y frustración, cualquier persona es arrinconada a desesperarse, buscando un punto de fuga aparece el tango, como un salvataje de ayuda a lidiar por momentos con malos ratos, callando esas voces que inevitablemente se está predispuesto a escuchar, recordando heridas que aún no sanan, memorias que ya no son y verdades que no se desean escuchar. A través de la danza, la oscuridad y la locura, se encuentra una excusa para lidiar con lo real para convivir con la bestia que nos habita, quizá una nueva forma de libertad.’

* MÚSICA

- Diego Villegas. A las 23 hs en Espartaco parrilla (Lateral de Circunvalación y Libertador - Santa Lucia). Reservas: 2645748808.

- Nicolás Olivieri. A las 23 hs en El Estribo parrilla (Diagonal Sarmiento 578, ex cine Oliver)

- La tierra tribu. A las 22:30 hs en La Salmuera (Calle Chacabuco sur y Calle 7 - Pocito). Reservas: 2644988604. Der. de show $500

- Ta’ Copao. A las 21.30 hs en El patio del Vea (25 de Mayo antes de Jujuy) Reservas 2645465230

- Carla & The Hipsters. A las 22 hs en Ancestral Cervecería (España 548 norte)

- Tyago Griffo. Banda Invitada: La Jodda. A las 23 en Sala del Sol. Anticipadas $1200

- Leo Jorquera. A las 23 hs en Al 700 club (Sargento Cabral 70 oeste)

- Sawabona. A las 23 hs en El Bar del Titi (Av. España y Tacuarí). Derecho a show $300

- Vía 66. Apertura 22 hs, en Molly (Av. Libertador entre Ameghino y Ramón y Cajal) Reservas: 2644156401 Derecho de show $500

- Julio Avila. A las 22 hs en Mitre Lomos (Benavidez 2228 oeste). Reservas: 2646268858.

- Andrés Cantos. A las 22 hs en El Faro (Landa esquina Cervantes - Santa Lucia). Derecho a show: $400. 2645899188

- Mario Martínez. A las 23hs en Uruz Resto Bar (José Dolores 631 este). Reservas: 2646757470.

- Los iracundos por siempre. A las 22 hs en Tierras Negras (Calle 11 a metros de Ruta 40 - Pocito). Derecho a show $500.

* DANZA

- San Juan Salsa 2023. Desde las 21 hs en Salón Camping ATSA (Lateral Oeste RN40 104, Villa Krause, Rawson) Informes al 2513079843

* FERIAS

- Ropa con historia. Feria de ropa y objetos. Desfile, música, sorteos. A beneficio de la sala de la Cooperativa Teatro de Arte. De 16 a 20 hs, en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este).

- Locas por la feria. Feria de arte y diseño. Hoy y mañana, de 11 a 18 hs, Auditorio Juan Victoria. Entrada gratis

- Paseo Cultural Artesanos regionales de San Juan. Shows musicales, artesanías y productos regionales, degustaciones. Sábados y domingos, de 17 a 21 hs, en Plaza Salvador María del Carril (Av. Libertador y Sta. María de Oro)

* EXPOSICIONES Y VISITAS

- Zabrodski Fotografías. De la mano de la agencia de arte Retama, inaugurar hoy a las 12 hs en La Salmuera (Chacabuco y Calle 7 Pocito) Entrada libre y gratuita.

- Obra en construcción. Exposición de Felipe Lloveras. Artify Galería (Mitre 73 este). Entrada gratis.

- MPBA Franklin Rawson. Sala 1: ‘Sugo Escultor, Tradición, Ensayos y Legado’, muestra del maestro escultor Miguel Ángel Sugo, con curaduría de Eduardo Peñafort y Silvina Martínez. por primera vez en la Provincia de San Juan, se exhiben 61 piezas artísticas de su autoría. Sala 2: ‘Tal vez lo mismo nos ocurre a nosotros’, de Daniel Santoro. Sala 3: ‘Falsa tormenta’, de Mariana Juarez, con curaduría de Nelson Cuello. También se puede visitar la colección permanente del Museo. De martes a domingo, de 12 a 21 hs. Domingo gratis. Informes 2644200470

- Museo de la Historia Urbana. Con muestra sobre el terremoto de 1944 y la construcción cultural comunitaria. Parque de Mayo. Entrada Gratis.

- Auditorio Juan Victoria. Visitas guiadas lunes a viernes, 9 a 19. Sábados de 10 a 19. Domingos y feriados, de 11 a 19. Gratis. En 25 de Mayo casi Urquiza. Gratis.

- Teatro del Bicentenario. Visitas guiadas, gratuitas, martes a sábados: 11:30, 12:30, 15:00, 17 y 18 hs. Domingos: 15 y 17hs. Feriados:11:30, 12:30, 15 y 17 hs. Visitas de contingentes (gratis, con reserva). Reserva libre y gratuita en www.teatro delbicentenariosanjuan.org Informes al tel. 2644276438/58, interno 114 y 134.

- Casa Natal Domingo F. Sarmiento, Museo Nacional. Martes a viernes, de 9 a 19 hs. Sábados, domingos y feriados, de 10 a 16 hs. Sarmiento 21 sur. Entrada gratis.