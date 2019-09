Lejos de vivir sus años dorados está Silvia Süller. La mediática que supo acaparar todas mirada entre los ‘90 y ‘00, pasa desde hace algún tiempo penurias económicas y un mal momento en lo personal. Si bien esto era algo conocido, fue todo una sorpresa que su hermano Guido Süller revelara quiénes la ayudan financieramente a pasar estos difíciles momentos.

En su visita al programa “Vení Mañana”, de Telefe Córdoba, el mediático reveló que dos de la divas más importantes de la televisión argentina le dan donaciones a su hermana.

"Ella no trabaja, ella quiere que la ayuden", expresó el arquitecto. "Mirtha Legrand le manda sobres con dinero. ¡Gracias Mirtha! Ella no tiene plata, entonces les pide a Mirtha y a Susana. Y ambas la ayudan. Las dos divas máximas... les agradezco a las dos", reveló.

Lejos de criticar la acción, Guido, quien estuvo acompañado de su pareja Tomasito, revalorizó el gesto de las rubias: "Es cierto y ahora lo hago público. Esto las deja muy bien paradas".

Según su relato, la entrega de la colaboración que Mirtha y Susana le hacen a Silvia llega de una forma muy particular: "Es como un delivery. Viene un muchacho con una moto, pero en vez de traerte una pizza te trae un sobre con dinero".

En su última aparición en TV en ‘¿Quién quiere ser millonario?’, la ex de Silvio Soldán confesó que pasó de tener propiedades en Miami a vivir en un monoambiente alquilado. "Viví como una reina, alquilaba mansiones, autos importados de a dos, viajaba en primera, me compraba joyas de oro y brillantes. Le daba mucho a mi familia. No me quedó nada, hoy estoy viviendo en un apart y me gustaría tener mi casa para poder tener mis cuadritos, mis cositas. Tener horno, yo estuve un año sin heladera, tomando agua de la canilla. Mis dos hijos me ayudaron mucho. Ahora quiero estar bien y volver a ser la de antes".

En el ciclo de preguntas y respuestas de Telefe, la mediática logró ganar medio millón de pesos. Ese dinero lo iba a usar para realizarse algunas operaciones que tenía pendientes en su cuerpo, según lo que contó a Santiago del Moro.