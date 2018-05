Finalmente, Guido Süller y Tomasito se van a casar. El año pasado, la pareja se había comprometido en vivo y tras la gran reconciliación darán el sí.

“El miércoles vamos al Registro Civil de Escobar porque Guido vive en Ingeniero Maschwitz. Vamos a ver la fecha disponible. Estamos contentos. El miércoles pedimos fecha y después vemos el tema de la fiesta”, indicó Tomasito, quien finalmente tendrá el apellido “Süller”.

Es probable que el casamiento de la mediática pareja traiga dramas a nivel familiar: “Silvia y los hermanos me van a saltar a la yugular”, aseguró el joven a Diario Show.

Cuando el periodista le preguntó por qué tomaron esta decisión, el joven contestó: "Él está construyendo su casa nueva y quiere que vuelva. Ahora estoy viviendo en Córdoba y él quiere que vuelva a Buenos Aires. Yo le dije que volvía con la condición de que nos casemos… A Guido le salta la ficha, me desconoce y me echa. Otra vez, no".

"Yo lo amo mucho, para mí es la segunda persona más importante de mi vida. Yo lo amo como compañero. Nunca me atrajo sexualmente, sino lo diríamos hace rato", agregó Tomasito.

Después, tomó la palabra Guido, quien aseguró que le lleva 20 años de diferencia. "Pasan los años, pasa la vida y me parece que es la persona que siempre está, en las buenas y en las malas. Me hizo las mil y unas. Qué sé yo. Se merece una patada en el traste, pero por momentos nos miramos a los ojos y hay amor entre nosotros. Eso no se da muchas veces en la vida", explicó el Comisario de abordo.