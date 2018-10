A tan sólo cinco meses de haber contraído matrimonio, Guido y Tomasito Süller se separaron.

Así lo confirmó el primero el viernes, a “Los Ángeles de la Mañana”: “El amor es algo que no se puede exigir, o se siente o no se siente. Entonces yo no puedo estar presionando a alguien que no siente acompañarme, o no siente estar conmigo, que no siente cuidarme”, dijo, respecto a Tomasito.

Por último, contó: “Yo me casé para eso, para tener un compañero, para envejecer con alguien. Yo hice un acta pre matrimonial, pero sabía con quién me casaba”.