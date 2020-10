Una de las separaciones que más sorprendió a todos en medio de la pandemia fue la de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli. En junio, el conductor de "ShowMatch" comunicó en sus redes sociales que habían decidido ponerle un punto final a su relación de más de ocho años. No obstante, ese punto terminó siendo suspensivo ya que al poco tiempo decidieron darse una segunda oportunidad.

"Hola a todos. Quería contarles que con Guillermina estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos. Sentimos que es lo mejor para los dos, y compartiremos un hijo maravilloso y amado, que va a tener siempre a sus papás presentes. Mil gracias a todos por el amor infinito que nos dan en todo momento”, expresó el presentador en su cuenta de Instagram para dar a conocer la ruptura.

Esta semana, Valdés fue la protagonista de la tapa de la revista "Hola" y en una íntima entrevista reveló por qué terminó su relación con el periodista. “Soy una gran replanteadora. Nosotros somos más de ‘yo estoy vibrando esto y vos no lo estás pudiendo articular conmigo’. Eso nos hizo crecer un montón como pareja. Nunca hay heridas ni dolores, ni cosas que no se perdonen, por eso nos arreglamos y hoy estamos como dos pegotes”, advirtió convencida.

Al ser consultada del por qué tomaron la decisión de hacer pública la crisis, declaró: “Porque aunque estábamos en cuarentena sabíamos que de alguna manera iba a salir. Nosotros dormimos juntos en el piso 24, y yo un tiempo me vine al 10. Hasta en el edificio llamaban a los medios. Sabíamos que no íbamos a evitar que se dijeran barbaridades, pero decidimos que por lo menos queríamos que se supiera que había algo amoroso en la separación”.

Y agregó: “Estuvimos separados dos meses, mucho antes de que se supiera. Creo que cuando se supo, al tiempito nos reencontramos. Eso es lo que tengo para decir. Es la pura verdad. Lo demás es íntimo”.

Por último, la modelo contó en detalle cómo reacciona cada uno ante las rispideces. “Él es mucho más estable. Dentro de la relación hay olas y tormentas, pero él tiene la capacidad de ver el todo y yo, quizás, me quedo más en la situación, soy más calentona. Su energía me ayuda mucho porque me invita a sentarme, a estar en el lugar. El amor increíble que nos tenemos muchas veces hace que no nos permitamos estar en lugares grises como pareja. Marcelo es muy generoso, cariñoso, amoroso, es increíble, muy pegote. Yo soy bravísima, tengo mucho carácter, y él me ayuda”, concluyó.