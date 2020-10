Guillermo Andino dio positivo en el test para COVID-19 al que se sometió tras la confirmación de que Sofía, su hija mayor, estaba cursando el virus.

El conductor contó a la prensa que su hija tiene alergia “con estos cambios estacionales”. Y dijo que a él le sucede lo mismo. “Estos cambios de clima nos generan resfríos, como yo estoy ahora. Ayer ella estaba merendando con tostadas, té, y no sentía mucho el gusto. Fue a Las Lomas, se hisopó y hoy le llegó el resultado y dio positivo, casi asintomática”, le dijo a La Nación.

Tras los síntomas presentados por la joven, Andino asistió a un centro médico de San Isidro para realizarse el hisopado. Y este viernes conoció el resultado: positivo.

El periodista avisó de urgencia a América que no iba a poder ir al canal para ponerse al frente de su programa, “Informados de Todo”. La producción designó a Mariano Yezze en su reemplazo y Andino salió por teléfono. No pudo hacerlo vía Zoom, como suele hacerse en estos casos, debido a que no llegó a hacer los arreglos técnicos en su hogar.

Contó, además, que “la doctora del canal nos aconsejó hisoparnos los cuatro; entre lunes y martes nos hisopamos todos, mientras Sofi permanecerá aislada”. Andino confirmó que tanto su esposa, Carolina Prat, como los otros dos hijos de ambos, Victoria y Ramón, se encuentran en buen estado de salud.

“Caro, Ramoncito y yo estamos bien. No me siento mal, pero este virus cuando tenés un conviviente puede mutar con alguna debilidad y hacerse más fuerte con el paso de los días”, agregó.

El conductor aconsejó cuidarse para prevenir contagios ya que “le puede pasar a cualquira”. “Nadie está exento”, dijo.

Planes

El conductor adelantó que tiene previsto participar de “Informados de Todo” vía Zoom durante la próxima semana, dependiendo de cómo evolucione el virus en su organismo.

Días atrás, Andino había relatado en su programa la situación familiar que vivía luego de que su hija Sofía le comentara sus deseos de irse del país.

“Hay mucha preocupación generalizada de mucha gente que está pensando o averiguando cómo irse, sobre todo los pibes. La verdad es que me preocupa bastante”, relató Andino. Y concluyó: “Tengo una hija que está por cumplir 20 años, los chicos están desilusionados. Escuchan hablar a los políticos de una cosa y a los seis meses están haciendo otra cosa. El archivo te mata y los pibes no son giles", había expresado.