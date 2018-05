Después de más de dos meses de ausencia en su clásico programa, Guillermo Calabresevolvió este domingo a Cocineros Argentinos, el ciclo que conduce por la pantalla de la TV Pública. Pasadas las 14.30, el cocinero ingresó al estudio acompañado por todo el staff del ciclo y en los primeros minutos de la emisión agradeció todos los mensajes de afecto que recibió durante todo este tiempo.

"Antes que nada ya que tengo la posibilidad de estar acá nuevamente, quiero agradecerle a Dios y pedirle disculpas nuevamente a todos los que se vieron de alguna manera, y con razón, afectados por esos comentarios", comenzó diciendo Calabrese.

"Más que nada agradecer al canal, al señor Juan Bracelli y a todo el staff de Cocineros argentinos que se han puesto el programa al hombro. Acá estamos para pasarla bien y estamos para seguir con esta trayectoria de los últimos diez años cocinando y llevando un poco de alegría a sus casas, dicho esto arrancamos", siguió el cocinero.

"Hace dos meses que no cocino, más allá de todo lo que se dijo, la verdad sea dicha: tuve cuatro hernias de disco que me imposibilitaban moverme, caminar y hacer lo más mínimo. Estaba totalmente paralizado. No te digo que estoy para bailar, pero quizás me anime", concluyó.