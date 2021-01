Este lunes, el empresario Guillermo Coppola anunció que dio positivo el test de coronavirus. “Somos COVID positivo. A pasar este momento. Me siento por ahora bien, ayer tuve un poco de temperatura. Sentí que no era el mismo de todos los días. Un poco de tos seca e inmediatamente me hice un análisis. El síntoma lo tuve a las 17 horas y a las 23 me dieron el resultado“, contó en diálogo con sus compañeros radiales de la 100.

El exrepresentante de Diego Maradona señaló que tuvo un poco de fiebre, tos seca y algunos dolores de cintura, por lo que decidió hisoparse. “Cuando me dijeron que era positivo me angustié, un poco de llanto y pensando en los que habían estado alrededor mío que pasamos las fiestas del 31″, expresó. Y continuó: “Yo estoy aislado. Pero si ellos no tienen síntomas se tendrán que hacer un hisopado después”.

Sobre la enfermedad dijo que lo importante es que uno sea “consiente de que hay que aislarse por el bien de los otros”. En ese sentido, manifestó: “Sobre todo que se sepa con aquellos que tuvieron contactos. Yo me encargue de llamar a uno por uno para avisarle”. En el final, Coppola aseguró que “es una responsabilidad de uno hacerse cargo que se contagió”.

Cuando comenzó la pandemia, el exmanager dijo que “al igual que millones de argentinos, había cambiado sus hábitos para enfrentar a la enfermedad”. En ese momento dijo que “se guardó en su casa”. Incluso, no salía ni a comprar comida porque era un paciente de riesgo por tener 72 años.