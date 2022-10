Una nueva edición del Festival Guitarras del Mundo comenzó el martes pasado en el Centro Cultural Kirchner (Buenos Aires), donde concluirá el 30 de este mes, tras colmar de música a todo el país, a través de sus distintas sedes. San Juan es una de ellas y como tal tendrá su concierto el próximo miércoles, en el Auditorio Juan Victoria, organizado por UPCN (ver aparte) con apoyo de Cultura provincial.



Siguiendo la consigna de este año, que es convocar a guitarristas argentinos que residen fuera del país, llegarán a la provincia el dúo conformado por Jorge Cardoso y Sylvie Dagnac (Francia). También actuará la dupla conformada por Daniela Calderón y Napoleón Garay. El crédito local será Emilio Pérez, al tiempo que Jontatan Vera se sumará como invitado. Y otro sanjuanino que subirá a escena será Ernesto Guardia, aunque esta vez lo hará para recibir un reconocimiento "por su aporte al desarrollo de la cultura".

Daniela Calderón y Napoleón Garay (San Luis) interpretarán folclore cuyano. Su repertorio es música popular argentina y latinoamericana.

"Me van a hacer un homenaje en el Auditorio... estoy muy contento porque es la primera vez. Son muchos años de trabajo, desde los 8 que estoy con la música, con el floclore, con Los Puneños, con distintos grupos, así que es muy lindo lo que me está pasando", dijo a DIARIO DE CUYO Guardia. "Todo esto nació allá por los años "60, cuando era un niño y mi madre nos formó con Ricardo Ochoa y José Antonio +El Nene+ Fernández y nos puso Los puneños. Desde ahí fue una carrera muy larga, hasta la actualidad, donde han ido pasando diferentes integrantes y luego de recorrer con ese grupo concursos como Cosquín, donde fuimos ganadores en el año '80; Buenos Aires, festivales... qué sé yo, anduvimos por todo el país, compartimos escenarios con Los Chalchaleros, Los Tucu Tucu, Los Fronterizos, Opus Cuatro, un montón de gente", relató. "Después como director de coros, en 1984 formé el Coro Santa Gema, que dependió de la entonces Secretaría de Cultura de la Provincia y con ese coro recorrimos el mundo, tres veces Europa y también giramos por América, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, México... Haber cantado en el Kennedy Center en Nueva York; dirigí el Coro Aurora, contratado por el ayuntamiento de Alicante (España)... Es una trayectoria muy larga, que yo por ahí me admiro... Digo ¿Cómo puede ser? Y bueno, pasó el tiempo y pasaron todas estas cosas", sumó el artista. "Y al mismo tiempo preparar niños para concursos, coros, formé el grupo Matices que sigue en la actualidad con otros integrantes.. tantas cosas que ya no me acuerdo ya de todo (risas). Y el haber dirigido dos veces a Ariel Ramírez, Jaime Torres, Zamba Quipildor y Domingo Cura con La misa criolla.

Jorge Cardoso y Sylvie Dagnac (Francia)harán clásicos populares argentinos. Desde 2010 participan en festivales internacionales como dúo.

Haber cantado con el Coro Universitario en el Teatro Colón, en el Cervantes... Y con mi academia, que me acompaña desde hace 45 años, preparando a chicos y a grandes, ahora hay algunos que son famosos... La verdad, toda una vida dedicada a esto, a la música, sobre todo al folclore. Es un placer. Cada vez que veo mi curriculum, que es tan grande, me emociono. ¡Tanto que hice!. Es mi vida. Y que me hagan este homenaje me emociona, me pone feliz, me emociona", repasó conmovido su obra Guardia, que -siempre con proyectos- en noviembre viajará con el Coro Santa Gema a un festival en Salta y Jujuy.

Emilio Pérez. Sanjuanino, con formación musical en Argentina y Suiza. Profesor de la FFHA.

Él será uno de los protagonistas de la 28va. edición del encuentro creado por Juan Falú, que se despliega en más de 30 sedes de todo el país, lo que le da su carácter federal. Promueve la comunión de artistas consagrados y emergentes y abarca una diversidad de géneros musicales, que van desde el folclore al jazz, pasando por el tango, el flamenco, la música popular y clásica, entre otros.



EL DATO

La cita con Guitarras del Mundo-San Juan es el 26 de octubre, a las 21.30 hs en el Auditorio Juan Victoria. La entrada es libre y gratuita.

"La patria se hizo de a guitarra"



En diálogo con Télam, Juan Falú habló de la permanencia del Festival y de cómo se ha convertido en un clásico de la cultura argentina. "Eso significa que tiene historia, que está en la memoria colectiva y que es adoptado y esperado", dijo el creador y director artístico del encuentro. "No fue casual, esto ocurrió por haber puesto en valor un símbolo fuerte de la cultura como es la guitarra y por haber desparramado el festival por todas las provincias argentinas", subrayó el guitarrista y compositor, que desde 1995 lleva adelante, ininterrumpidamente, el festival.



"Hubo demanda creciente de participación por parte de guitarristas nacionales y extranjeros, así como de ciudades que aspiraban a ser sedes del festival. La presencia de UPCN -que es pilar del encuentro junto al Ministerio de Cultura de la Nación- con sus filiales en todo el territorio nacional, asegura un soporte logístico para sostener ese crecimiento. La cogestión de un ministerio público junto a una organización sindical, es otra de las claves de la consolidación de Guitarras del Mundo", señaló el músico, para quien "la patria se hizo de a guitarra".



"Claro que es el instrumento más incorporado en la vida cotidiana y en las tradiciones culturales. La adoptó el criollo y alcanzó grados de excelencia en las figuras de Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui, Abel Fleury, Cacho Tirao, Roberto Grela, María Luisa Anido, solo para nombrar las referencias de nuestros mayores", resaltó.