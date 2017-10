Desde hace muchísimos en distintos países del mundo, cuando se acercan las fiestas aparecen discos con canciones navideñas. Al principio se publicaban a comienzos de diciembre, al ver que era un negocio rentable cada vez comenzaron a lanzarse con mayor antelación para garantizar mejores ventas. Entre los primeros lanzamientos de octubre comenzaron a publicarse discos navideños, uno de ellos pertenece a Gwen Stefani.

Gwen es una artista que desde el comienzo de su carrera supo permanecer dentro del negocio de la música y del entretenimiento. Su participación en el programa The Voice le dio una exposición que amplió la audiencia que ya tenía, y ahora le permite desembarcar con “You Make It Feel Like Christmas”.

Comienza a hacer sentir la Navidad en la canción que da nombre al disco y primer single, que es el que hace a dúo a su pareja, el cantante country Blake Shelton, “You Make It Feel Like Christmas” una canción compuesta por ellos con ritmo Motown. “Never Kissed Anyone With Blue Eyes” tiene influencias del soul de los 60s. La versión de “Santa Baby” tiene un swing de mediados de siglo. También reversiona “Last Christmas” de Wham!, el dúo que George Michael integraba en los 80s.

“When I Was A Little Girl” suena como si estuviera revisando un diario íntimo y no como un recuerdo de Navidad. “My Gift Is You” es una canción de amor con un leve guiño navideño. Estas pistas no quedan fuera de lugar ya que incluyen las mismas campanas y sonidos como los clásicos “Let It Snow” o “White Christmas”.

Dejemos en claro que este tipo de discos son caza clientes para las fiestas, sin embargo Stefani cuida muy bien cada producto, en este caso se apropia de los clásicos y les encuentra una vuelta de rosca para diferenciarse del resto. Gwen nunca decepciona, tampoco lo hace en este disco muy bien logrado.