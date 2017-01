Tras la resolución judicial, con 12 años de espera, Beatriz Salomón ganó la primera contienda. El escándalo de la cámara oculta y la jugada mediática que realizó el Canal América y los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin costará muy caro. El juez dictó una indemnización millonaria para los acusados de haber provocado daños y perjuicios morales a la actriz y su familia. La vedette sanjuanina rompió el silencio y habló sobre cómo vivió tanto tiempo con esta lucha por tribunales y de cómo sufrió la separación de su exmarido, el cirujano Alberto Ferriols. DIARIO DE CUYO recogió el testimonio y el empujón anímico que le provocó este fallo en primera instancia.





- Después de tanto tiempo, ¿se hizo justicia?



- Mi abogada me llamó el 31 de diciembre y me prometió que todos los problemas estarán solucionados en el 2017. Yo le contesté que había dejado de creer en la justicia, en la divina y en la de los hombres. Al día siguiente, me llama y me dice que en los medios y en Twitter se anuncia que hemos ganado la demanda. El veredicto salió a último momento. No paraba de llorar por la noticia. No podía creer que esto haya salido a la luz.





- ¿Qué consecuencias se desencadenaron con este escándalo?



- Como les hice juicio a Ventura, Rial y Pergolini, sufrí discriminación en todo el ambiente. No podía seguir trabajando. Pensaban que si me contrataban creían que les podía boicotear un programa, una obra de teatro o una película. Me hicieron renunciar a contratos. En eventos y fiestas, mis colegas no querían sacarse fotos grupales conmigo. Fui discriminada, pasé de ser una mujer top a que no me sonara más el teléfono. Entonces tuve que vender joyas, ropa, abrigos de piel, pedir dinero prestado, me contrataban de las provincias que fueron muy solidarios conmigo, en especial de San Juan donde hice covers y shows con actos de presencia. Con eso pude mantenerme y salir adelante. Cuando uno tiene un oficio que fue brillante y de repente ya no pueda seguir trabajándolo es horrible. Me castigaron por algo que yo no hice. Ahora con este fallo, estoy contenta, feliz porque la Justicia fue justa.





- ¿Puso en riesgo la tenencia de sus hijas?



- Pergolini le pagó $750 a un travesti para ser parte de ese video en el consultorio de mi ex, en medio de ese desastre, no tenía la adopción definitiva de Betina y Noelia. Estando sola no me la iban a otorgar.





- ¿Su exmarido se hizo responsable de todo esto?



- Él fue muy malo conmigo después de divorciarme. Me sacó todas las tarjetas de crédito, me sacó la obra social. Entré en depresión. Con mis hijas fue muy cruel. Al principio no pasaba la cuota alimentaria. Me quedé sin nada. Recién ahora, el juez del divorció exigió que aporte. Hace poco fue el cumple de 15 de Noelia. Me faltaban 30 mil pesos para hacerle la fiesta y se los pedí. Me dijo que me lo iba a dar, pero lo descontaría en tres cuotas de diez mil pesos por mes de la cuota alimentaria. Como yo tengo dignidad, me levanté y le dije metételos en donde ya sabés. Aparte él gana muy bien en dólares. Que le niegue eso a los hijos, fue muy doloroso.





- ¿Quiénes podrían apelar el fallo?



- Supongo que los abogados particulares de cada uno de los demandados apelarán el fallo, pero esto hará extender un año más el litigio. A esta altura del partido, lo que pido y me gustaría pensar que ellos fueran más solidarios, porque con su accionar hicieron mucho daño a dos menores y a mí me destruyeron la vida. Jamás seré la mujer que era antes, alegre, feliz, ganadora y exitosa. Ellos me hundieron 300 metros bajo tierra. Pero soy una mujer perseverante y creo en mí misma. Estoy de pie.





- ¿Por qué Rial guarda silencio?



- Es típico de él. Rial es un hombre siniestro, sin códigos. Varias veces lo increpé para saber por qué hizo esto y el negó todo. Que el puso el material que le mandaron. Eso fue mentira. Lo fui a buscar a Pergolini a su oficina, por supuesto, también negó todo y dijo que no sabía de lo que se transmitió, trató de despegarse. El otro día fui a buscarlo y claro, qué coincidencia, en una entrevista que le hizo Rial y lo busqué y salió de la puerta del fondo del canal, corriendo a su auto como una rata. Me tenía miedo, a mí que era una mujer sola, que sólo quería saber la verdad. ¿Qué daño podía hacerle?





- ¿Por qué cree que actuaron así?



- Por ambición de poder, de rating y de dinero. Ganaron y facturaron mucha plata con este escándalo. Todos los días hablando de este tema, tapas y fotos en Paparazzi. Deben pagar porque es gente amoral, una basura, no sólo a mí me hicieron daño, sino que también a mucha gente, que le tiene miedo por el poder que tienen. Pero yo sola enfrenté a esta potencia que es América y a todos estos hijos de p... que están adentro. Rial es un capanga que se cree dios, pero ahora tendrá que agachar la cabeza y deberá pagar.





- ¿Qué hará con el dinero si llega a cobrar la indemnización?



- No tengo idea. Una cosa es decir ganaste en primera instancia y otra que vaya a cobrar. Lo único que necesito es ser feliz. No quiero que a mis hijas les falte nada. Quiero que puedan desarrollar una profesión y que puedan ser exitosas. No sé cuánto ganaré, pero el primer veredicto ya me llena de orgullo. Por suerte estoy haciendo "Extinguidas" que es un éxito en Mar del Plata en el Teatro Atlas. Agradezco a María Muscari, quien creyó nuevamente en mí y me puso a jugar en primera otra vez. Con la censura estaba en la oscuridad. Esto me revitaliza y me hace muy feliz. Recién arranca la temporada y quiero que les vaya bien a todos. Amo profundamente esta profesión. Y les mando un saludo muy grande a todos los sanjuaninos que me quieren. Dedico esta victoria a todas aquellas mujeres violadas y asesinadas, que están divorciadas y no reciben la cuota alimentaria. Me identifico con ellas y esto sienta precedente, los jueces empiezan a ocuparse en defenderlas.