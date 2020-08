El poeta local Sebastián Slobodjanac Iparraguirre compartirá el sábado 29 con una lectura pública material de su próximo libro, el noveno, que espera poder editar después que pase la pandemia. "Hablemos de sexo" es el título de la futura publicación que como anuncia refiere a temática relacionada a la sexualidad en el más amplio concepto.



"Las poesías hablan de las relaciones sexuales poéticamente y del espacio que hay entre las diversas expresiones del sexo" explicó el autor a DIARIO DE CUYO.



"Fue un tema surgido en terapia, todo remite a la pulsión sexual, para nombrar lo innombrable uso la poesía como para retratar la realidad. Muchos no saben nombrar y con la metáfora se nombra lo innombrable. Algunos no se atreven a hablar de sexo en poesía; a mí me resultó fácil porque hice mucha terapia" comentó Slobodjanac un nombre conocido en el ámbito de las letras local.



Es metafórico, la metáfora es de la poesía lo que trae a la realidad un mundo que no se ve. yo abordé todas las temáticas en mis libros, filosofía, psicología de lo diario, de amores instantáneos, del universal y de duraderos; de lo mundano, de lo divino, de la cuidad y el campo. Este último lo voy a matizar con lo filosófico si no se hace muy empalagoso hablar de una sola cosa" apuntó Slobodjanac, quien tiene siete libros publicados y un octavo también en gateras, que llamará "Poesías con nombre propio: la mayoría dedica las poesías para Diana SG, por ejemplo, las mías van con nombre y apellido", expresó.



Para Slobodjanac, la poesía es el género en el que nada como pez en el agua. "Con la poesía me siento libre para crear. La poesía es mi ser en este mundo", aseguró el hombre que hace casi 40 años eligió las letras como su modo de expresión y ahora, en pandemia, buscó algún modo de transmitir su creación.

EL DATO

Lectura de poesías del libro Hablemos de sexo, sábado 29 de agosto a las 21 horas en 3er Mundo restaurante, General Paz 678 Este (al fondo).