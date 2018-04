En medio de fuertes versiones y especulaciones sobre su identidad, las cámaras de Infama encontraron a la mujer señalada como la supuesta madre de Luis Miguel, a quien el cantante no ve hace más de 30 años.

La última vez que se vio públicamente a Marcela Basteri fue el 16 de marzo de 1985 cuando su hijo la invitó a subir al escenario del Luna Park y le dedicó un tema. Durante los cuatro meses previos -en noviembre de 1984- se había distanciado del músico, que había terminado de filmar su segunda película Fiebre de amor.

En febrero de 1985, tras una nueva desaparición, la prensa mundial comenzó a preguntar dónde estaba la mamá del Rey Sol, que este 19 de abril cumple 48 años. Desde entonces, jamás se supo su paradero y el cantante invirtió miles de dólares en la búsqueda de su madre.

"Él cree que algo pasó pero no lo sabe muy bien. Su mamá adoraba a sus (tres) hijos y los fue a buscar pero el padre no se los quiso entregar. Ahí empezaron las discusiones", dijo el periodista Polo Martínez, amigo íntimo del cantante este jueves en Infama, sobre el conflicto familiar que vivió el músico tras la separación de sus padres.

Cuando le comentaron de la posibilidad de que la mujer que mendiga por las calles de San Telmo podría ser la madre de Luis Miguel, Martínez aseguró que el músico "ya estaría en Buenos Aires". "Siempre quiso cerrar el tema y saber qué pasó. Gastó mucha plata en buscar a la madre. Contrató los mejores servicios para buscarla", agregó.

En diálogo con Luis Ventura, frente a las cámaras de Infama, la mujer negó ser Marcela Basteri pero sorprendió al asegurar que su nombre es Rosalía de Castro, una escritora española que ganó un Premio Nobel de Literatura y que murió en 1885.

"Yo no soy quien buscan", fueron las primeras palabras que esbosó la señora de unos 70 años que vive en la calle. "¿El torero?", preguntó cuando el periodista le preguntó si conocía a Luis Miguel.

Ventura le mostró fotos y discos del cantante, le habló de los comentarios internacionales que hablan de su parecido con la madre de él pero ella insistió: "Es imposible. No tengo nada que ver. No somos iguales".

No quiso revelar su verdadera identidad, decir cuántos años tiene y tampoco mostrar su documento. Aseguró que vive en la calle pero que no mendiga. "No me llamo Marcela", agregó, en reiteradas situaciones en las que Ventura intentó que hablara de las versiones que la señalan como la madre del artista mexicano.