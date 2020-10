Fruto del encuentro que hubo ayer entre funcionarios del gobierno de la Provincia de Buenos Aires e integrantes de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), podrá desarrollarse actividad teatral y musical en salas bonaerenses durante la temporada de verano, bajo estricto protocolo. Por la tarde, AADET mantuvo otra reunión, esta vez con autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La idea era extender el acuerdo a los teatros porteños, pero en ese sector aún no se logró el protocolo para la vuelta, si bien establecieron "trabajar desde la semana próxima en una mesa técnica para el pronto regreso de la actividad teatral presencial".

"Siempre creí, a partir de los protocolos, que los teatros no son focos infecciosos sino espacios de cuidado de la salud de los espectadores y los trabajadores", había dicho Carlos Rottemberg (foto), quien destacó en comunicación con Telam que "el acuerdo nos permite salir con esta buena noticia", en referencia a la provincia, donde se operará al aire libre o en salas que cumplan con los requisitos, como ventilación, aforos reducidos y distanciamiento social. Además, "la organización de los espectáculos se revisará y actualizará periódicamente", señalaron.



+Hay que consensuar ese protocolo para poder funcionar e incluso se contempla ocupar otros espacios tanto privados como públicos para que den lugar a salas que no cumplan con los requisitos sanitarios", agregó el empresario, que respecto de la Ciudad dijo que "no hay una respuesta por sí o por no, pero sí la voluntad de intentar lo antes posible poder llegar a recibir público en las salas".