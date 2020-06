"No está mejor vestido quien más gasta sino quien mejor elige" es una de las máximas de su libro. Ganadora de un Martín Fierro como crítica de moda, la gurú de la imagen, Matilda Blanco es la jurado exigente y difícil de complacer en Corte y confección, el ciclo de Laflia por Eltrece. La cuarentena no la dejará salir de gira por el país con la charla Con la moda a tu favor -por eso la dará online en agosto- y aunque es del privilegiado grupo que pudo seguir trabajando en televisión, también se reinventa buscando llegar de manera federal con una batería de cursos a distancia, por Zoom (ver a parte). "Es importante cómo uno se presenta ante alguien, así sea una entrevista online, hay que mejorar esa imagen. Eso no te va a dar talento claramente, pero te hará sentir mejor y mas seguro", comentó en una charla con DIARIO DE CUYO, la especialista que siempre tiene un tip en la punta de la lengua. Bautizada como "la malvada de la tele", Matilda Blanco asegura que sólo es un personaje.



-¿En la farándula, cuántos necesitan asesores de imagen y no los usan?

-Hay muchos que realmente deberían poder cambiar. Igual no estamos como un momento para la crítica, porque el mundo del espectáculo la está pasando mal, así que el camino hoy es otro. Sí, hago de la mala en Corte y Confección, la jurado que le busca el pelo al huevo.

Soy muy estricta, pero, a ver... los teatros están cerrados, es terrible y la verdad hoy banco a todas las mujeres, sobre todo a las actrices y las artistas que no quieren estar a la última moda... la moda se dejó un poco de lado, lo que no se dejó de lado es la imagen. Sí, hay muchas actrices que necesitan un cambio de imagen y tal vez no se conocen, porque esa es la base del cambio, el conocimiento propio, si ellas se pudieran conocer harían un cambio inmediato porque sabrían qué les queda bien y qué les queda mal.



-¿Cómo las ves desde casa, cuando hacen móviles en distintos programas?

-Fue difícil para todas, nosotros en Corte y confección también, nos peinamos y nos maquillamos solas. Me parece que lo bueno es ocuparte, no abandonarse y sí hay muchas figuras que se abandonaron, que no quieren que les saquen fotos, otras que se pusieron las pilas y las ves en los vivos, arregladas. Esto no es por los demás, hay que hacerlo por uno mismo, para sentirte mejor. Verte arruinada en tu casa no hace bien.



-¿Cómo lo vivís personalmente, hubieras preferido quedarte aislada?

-No, no, es maravilloso haber podido seguir trabajando no solo por mí, porque tengo trabajo y estoy agradecida, sino porque por lo menos le alegramos la tarde a la gente y somos de los pocos que no hablamos de Covid. Así que está bueno.

Te hablé de los teatros que cerraron y a mí me pasó que yo tenia una gira por todo el país con Con la moda a tu favor, que es mi charla que vengo haciendo hace dos años. Y obviamente tuve que suspender.



-¿Cómo te sentís con es el reality este año?

-Difícil, porque hemos tenido que ir cambiándolo de acuerdo a las cosas que se iban modificando con la pandemia. Al principio se trabaja sin modelo y con maniquí, después apareció la modelo, que se viste ella, no los participantes, hay que desinfectarle el traje , es todo un proceso de producción. Los jurados no nos juntamos, cuando hay que hablar con producción se utilizan lugares bien amplios. Mira, el ser humano se acostumbra.



-¿Crees que Corte y confección es un semillero de diseñadores?

-Absolutamente, hay gente muy talentosa y tienen desafíos loquísimos, porque vamos desde un Bailando hasta hacer algo para teatro, o moda pura, me parece que los desafíos están y algunos de los chicos se adaptan mas fácil, otros no. El talento está. Pero es difícil este año, extrañan a sus familias, no han podido volver, hay chicos de Rosario, de Santa Fe...y no pueden salir. No es fácil.

-Te dicen "la malvada de la tele", ¿cómo te sentís con ese título?

-Es un personaje, es un personaje. No tiene nada que ver conmigo que soy amante de los animales, activista por los derechos de los animales, muy metida en eso, en salvar los refugios, mi camino es otro... además no voy por la calle diciendole a la gente estas mal vestido o mal vestida... Es sólo un trabajo para mí.





-¿La gente te tiene miedo?

-A veces y hay cosas que divierten... antes de la cuarentena me he cruzado con parejas que la mujer me decía, decile que está mal vestido.

El personaje te sale, será que estás cómoda.

Hacer de mala me sale bien, bueno me gané un Martín Fierro como mejor critica de la moda. El personaje me divierte, pero puedo salir y entrar, como jefa de taller, he sido exigente, pero también tuve momento de buena, contenedora, ahora estoy un poquito más dura pero cuando tenga que cambiar porque yo vea que los participantes lo necesitan, lo voy a hacer, me dejan moverme, tengo una cintura para eso. Si quiero, me muevo y me cambio pero la base del personaje es la exigencia.



-Si fueras una villana de Disney ¿cuál serías?

-Como se llama la de Angelina Jolie, ¡Maléfica!



-¿Quién es la mejor vestida del ambiente?

-Me gusta mucho Carla Peterson.



- ¿Y la peor?

- Fátima Florez.



-¿La más arriesgada y cuál la más aburrida?

-Uy, ¡hay tantas!... Es que estoy cero crítica... ¡hace seis meses que no critico! Estoy tranqui... fui a un programa, tenía que criticar a Romina Malaspina y dije que me encantaba.. y me decían "¡qué le pasa a Matilda, se enfermó!".

Cursos con Matilda

A través de Zoom, Matilda Blanco brindará una serie de cursos desde julio dirigidos al público en general, hombres y mujeres, niñas y adolescentes. Son: Asesor de Imagen e Imagen Personal, Producción de moda, Imagen para preteens y su masterclass Con la moda a tu favor, su masterclass que será el 15 de agosto a las 18.



Junto a ella, Gabriela Vidal, directora de School Visage capacitará en las áreas de comunicación como Oratoria y Coaching para líderes. Informes: Whastapp al 1163971790.