La actriz Natacha Jaitt, de 42 años, fue hallada muerta en la madrugada de hoy sábado en un salón de fiestas situado en el barrio La Ñata, partido de Tigre.

El cuerpo sin vida de la modelo y conductora fue encontrado tendido en una cama en el Complejo Xanadú, situado en la calle Isla Verde 644. Peritos de la policía ya comenzaron con los exámenes pertinentes para determinar cuál fue la causa de la muerte y en la mañana de hoy, a las 11, le practicarán la autopsia.

Su hermano Ulises Jaitt y su hija Antonella, de 20 años, recibieron en Brasil la noticia de su muerte mientras disfrutaban de unas vacaciones en Ferrugem. La policía acordonó el lugar para hacer las pericias pertinentes (Crédito: Pablo Carroza)

Fuentes policiales aseguraron a Infobae que dos personas hicieron un llamado al 911 y alertaron que Jaitt se encontraba "desvanecida, en un cuarto, recostada en una cama" boca arriba (decúbito dorsal).

Inmediatamente llegó al lugar una ambulancia del Servicio de Emergencia de Tigre y la médica Evangelina Serrano constató que Jaitt estaba muerta.

Según las primeras informaciones recabadas por la policía, Natacha Jaitt acudió al lugar junto a su amigo Raúl V. Duarte, un ciudadano paraguayo de 49 años, con el fin de mantener una reunión con el dueño del establecimiento, Guillermo R., para realizar distintos tipos de eventos.

En el lugar se encuentra el fiscal Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Benavídez.

La noticia de su muerte fue dada a conocer en Twitter por el periodista Nacho Girón y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Además, muchos usuarios recordaron un polémico tuit de mediados del años pasado en la que ella misma sugería que podría ser asesinada.

"AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guardem tuit", había escrito el 5 de abril de 2018.