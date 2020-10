No son tantos los músicos y cantantes en San Juan que ofrecen espectáculos para niños y niñas en edad temprana. Pero los hay, y muy buenos. Y es con la idea de reunirlos, de conocerse e intercambiar experiencias y también visibilizarlos, que se ha abierto una convocatoria, inédita en su tipo, para elaborar el Primer Registro de artistas que se dedican a la primera infancia y niñez (hasta 8 o 9 años), en San Juan y extensivo a Cuyo. Una suerte de base de datos de solistas, bandas y grupos, cualquiera sea el género, especialmente los que se dedican a nuevos repertorios, que no son los que circulan en el circuito comercial, para poner en valor y promover lo que se realiza en la provincia.



Convocatoria abierta hasta el 1 de noviembre, es lanzada por Circuitos Musicales (Proyecto de Extensión Universitaria del Departamento de Música de la FFHA, destinada a crear vínculos entre la UNSJ y la sociedad) en conjunto con el Momusi Sede San Juan - Región Cuyo, próximo a celebrar otra edición en la provincia: el 5º Encuentro de Música y Educación, que tendrá lugar los días 11 y 12 de noviembre en modalidad virtual, bajo el lema "Para pensar, repensar, compartir e intercambiar experiencias", que cuenta con apoyo del Gobierno provincial.



"La música infantil en San Juan sin lugar a dudas es una asignatura pendiente, es un área poco desarrollada según mi punto de vista. Como delegada de la Sede San Juan - Región Cuyo del Movimiento de música para niños y niñas (Momusi) advierto un vacío en lo que es creación, producción de espectáculos, circulación de repertorio para esta franja etaria. De ahí la iniciativa de realizar una convocatoria formal, pensando en la posibilidad de hacer una contribución real al Momusi, que aglutina artistas, compositores, creadores, intérpretes, etc., de Argentina; y a su vez fortalecer la actividad en la provincia y Cuyo", opinó la Mg. Stella Más, cabeza de Circuitos Musicales (que codirige el Prof. César Sánchez), para quien los artistas que trabajan para este público "no están absolutamente visibilizados" en la provincia. "Por mi trayectoria en el ámbito docente, muy vinculado al Nivel Inicial (jardín maternal y jardín de infantes) he conocido a algunos artistas sanjuaninos que se dedican a las músicas para los más chicos, veo alguna de sus participaciones en diversos eventos, pero son acciones aisladas que tal vez podrían potenciarse si todos los que nos dedicamos a la niñez nos unimos. Este Encuentro de Música y Educación puede ser una excusa. Por mi parte he tendido algunos lazos para fomentar la actividad en nuestra provincia y hermanarnos con los artistas de Mendoza, San Luis, La Rioja. Y también curso en nombre de todo el equipo de trabajo una invitación muy especial a mis colegas docentes de música, quienes realizan adaptaciones y creaciones para sus estudiantes -reivindico al docente artista- para que comparta sus talentos y experiencias", agregó la responsable del Encuentro, que a su vez también es parte del grupo musical infantil A Poncho (foto), junto a Laura Pastén, Fernando Musu y Gabriel Fernández, todos cantantes músicos multi-instrumentistas, docentes de música especializados en primera infancia que se unen para crear y recrear canciones con raíz folclórica latinoamericana.



"Producción local, hay mucha pero poco visibilizada, por eso es que esta es una excelente oportunidad para que se pueda comenzar a intercambiar material local, y así poder desarrollar mejores contenidos como se dice ahora, de mayor calidad en lírica y música, y en producción, en cuanto a la grabación y los soportes que se usan, en audio o video y las distintas plataformas", manifestó en coincidencia María José Ortiz, integrante de Circuitos Musicales y presidenta de la Asociación Músicas San Juan. "En cuanto a la estética, de las músicas para infancias que se producen (en la provincia), se nota una influencia del paisaje, las costumbres y el lenguaje entre otros rasgos y características de la cultura de San Juan en este tipo de expresiones, lo que le da identidad", sumó la también cantora y gestora cultural y social.



La participación en la convocatoria es libre y gratuita y derivará -proyecto ya en marcha- en un 1er Festival de Músicas para las Infancias, a realizarse en la provincia.



"Es también una excelente oportunidad para que las familias sanjuaninas y cuyanas descubran los artistas que se ocupan de la música y la niñez a partir de esta visibilización", concluyó Más.

EL DATO

El llamado a artistas que hagan música para niños y niñas cierra el 1 de noviembre a las 24 hs. Consultas: momusisanjuan@gmail.com

¿Qué hace el Momusi?



Fundado por María Teresa Corral, desde 1997 el Movimiento de Música para niñas y niños (Momusi) -que aglutina a todos los grupos de música para chicos de Argentina, y que a su vez es parte de un movimiento latinoamericano- viene trabajando sostenidamente en la recuperación de los sonidos, las voces, las canciones, los juegos, y en la promoción e impulso de nuevas propuestas musicales a través de la programación de ciclos, conciertos y espacios de encuentro y formación para músicos, compositores, autores, intérpretes y docentes de Argentina dedicados a la creación, transmisión y difusión de la música para las infancias.



Los ejes que promueve son: El juego y las propuestas lúdicas, La voz, el cuerpo y la ejecución de instrumentos en la realización de producciones musicales, La escucha y el análisis de repertorios musicales variados, criterios y selección, Música y Movimiento: el cuerpo como vehículo de aprendizaje, Músicas y ritmos en el folklore latinoamericano, La música ancestral, La producción musical, la improvisación y la creación, El análisis de las producciones artísticas en la contemporaneidad: tradiciones y rupturas; y La canción para niñas y niños, su música y poética