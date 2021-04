El exproductor de cine Harvey Weinstein recibió once nuevas denuncias de delitos sexuales en el condado estadounidense de Los Ángeles, por lo que podría ser enviado a California a fin de mes desde la cárcel de Nueva York, donde cumple una condena de 23 años de prisión por otro juicio similar que se expidió el año pasado.



Durante una audiencia realizada por videollamada, el abogado de Weinstein, Norman Effman, argumentó que su cliente no está en condiciones de ser trasladado por su delicado estado de salud.



En ese marco, el tribunal decidió aplazar hasta el 30 de este mes una decisión y otorgó a la defensa una semana para presentar alegaciones contra el proceso, informó el sitio especializado The Hollywood Reporter.



"Harvey Weinstein enfrenta un total de cuatro acusaciones por violación y cuatro por copulación oral forzada, dos por agresión sexual con retención, y uno por penetración sexual mediante el uso de la fuerza en relación a cinco víctimas por crímenes que van de 2004 a 2013", resumió la Fiscalía en un comunicado sobre los once nuevos cargos contra el ex productor.



Si fuera condenado por todos los delitos, podría recibir una condena de hasta 140 años de cárcel, que se sumarían a los 23 que ya dictaminó el juez de Nueva York por violación y agresión sexual, condena por la cual ya se encuentra detenido.



En total, más de 80 mujeres acusaron al exproductor de delitos sexuales y comportamiento indebido.



La condena a Harvey Weinstein en Nueva York marcó un gran triunfo para el movimiento #MeToo en la lucha de las mujeres contra los abusos y agresiones sexuales.