Nacido en Rosario el 17 de mayo de 1952 y afincado en Italia desde 1973 -cuando partió gracias a la beca obtenida al ganar el primer premio V. Scaramuzza organizado por el Fondo de las Artes y el Mozarteum Argentino-, el pianista Daniel Rivera se encuentra en Argentina y ofrecerá un concierto mañana a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria (ver aparte). El profesor y jurado de distintos concursos internacionales, compartirá el escenario con algunos de los participantes del seminario de interpretación artística que dictó en San Juan, donde vino hace unas tres décadas como intérprete.



Estimado en el panorama concertístico, se presentó en la Sala Philarmónica de Kiev, el Queen Elizabeth Hall de Londres, el Park Musik Hall de Dallas y el Musikverein de Viena, entre otros teatros. Y con frecuencia es invitado a dictar master class de perfeccionamiento en España, Italia y Argentina. En el marco de su actividad docente, dialogó con DIARIO DE CUYO sobre la enseñanza del instrumento haciendo uso de distintos métodos destinados en especial a jóvenes.



"Me encanta enseñar, es mi pasión. El 1 de noviembre me jubilo en el conservatorio Pietro Mascagni que estuve durante más de 35 años y continuaré con cursos en cuatro academias, como la internacional AINMART de Roma donde toma clases hasta un argentino radicado en Suecia', dijo a modo de presentación quien, todos los años para esta fecha, regresa a su Rosario natal para el cumpleaños de su madre acompañado de su esposa y colega italiana, Giovanna Pellai.



En un castellano contaminado por palabras en italiano, el músico tocará junto al reconocido joven sanjuanino Javier Villegas, con quien interpretará una obra a cuatro manos.



"Mi idea es transmitir lo que sé, trato de dar todo lo que pueda contribuir a la búsqueda de técnicas que permitan trabajar. Es un trabajo artesanal, como un luthier, soy muy exigente', manifiesta con una orientación basada en parámetros como el sonido y la creación, trabajando la técnica desde la música misma, fiel seguidor del solfeo cantado de "la escuela rusa', ya que "se tiene que estar en condiciones de cantar la melodía a ejecutar', lo que es "crucial'.



"Hay que dejar en el alumnado un trazado que le sirva, creando en el chico un oído crítico", expresa el maestro, en referencia al empleo de mecanismos para que el aprendizaje no resulte tedioso, al tiempo que recalca que otro factor de importancia a la hora de ponerse al frente de una clase es la creación de un "vínculo extra áulico', afirmó quien expresa que "en general, el solista vive aislado y la soledad no siempre da buenos resultados'.



Para Rivera cualquiera puede adquirir conocimientos en este arte, con dedicación y técnica. Si bien, para ser un artista tiene que "brotar algo del músico'.



"Cuando un chico va forzado por un mandato familiar, no funciona. Es una disciplina que, al inicio, arranca como un juego de los 3 a los 5 años; luego, a los 7 u 8, tiene que elegir continuar o no. Ahora, hay muchos métodos para que el chico asimile contenidos divirtiéndose desde temprana edad, ya no son áridos y aburridos como los de hace años. Aprender tocando, tiene que ver con lo que se persiga', apunta, acentuando el uso de juegos, fábulas y colores en la niñez.



"Uno se puede divertir tocando o trabajar para ser un profesional, eso depende de una elección. Aunque creo que hoy existen tantas materias teóricas que no hay tiempo de dedicarse al instrumento, aún así, no se puede saltear el estudio. Hasta el pianista más renombrado tiene que estudiar', destaca haciendo referencia a la envergadura de instrucción en distintos géneros musicales, al tiempo que afirma que: "La gente cree que géneros como el jazz es fácil y no es así, por ejemplo, en ese estilo hay que estudiar mucho para saber improvisar, no cualquiera puede hacerlo'.



¿Es bueno mezclar la música popular y la clásica para atraer la platea a los conciertos?. Respecto a la eterna discusión, el solista aclara que, desde su punto de vista, "la música es buena, no hay subdivisiones', si bien explica que "antes, era muy estricto. Pero hubo siempre una contaminación de un género al otro'.



Y acerca del presente concertístico, reflexiona: "Es cierto que el público se ha alejado en los últimos años. Estamos sufriendo la escasez de espectadores jóvenes. Creo que hay que atraerlos con funciones didácticas y recitales de estudiantes, incluso desde la enseñanza escolar'.

Dato



El espectáculo de mañana será con Daniel Rivera y los estudiantes en el Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo casi Urquiza). La organización es de la Asociación Amigos de la Música en adhesión a los 53 años de la Dirección de Educación Privada en San Juan, con la coordinación a cargo de los instrumentistas y docentes, Ana Inés Aguirre y Javier Villegas. La cita es a las 21.30, con ingreso libre y gratuito.



