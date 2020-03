"¡Qué honor ser el primero!", dice con ironía a DIARIO DE CUYO, desde París, Silas Bassa. E inmediatamente agrega: "Intentando tomar las cosas con humor. Muy triste en verdad lo que sucede". El pianista, intérprete y compositor argentino radicado en Francia en 2002 se convirtió en el primer artista internacional cuya visita se suspendió en la provincia debido a las medidas preventivas contra el coronavirus, pandemia que azota al mundo y que Silas sigue desde una de las zonas más afectadas. Su actuación estaba prevista para el 28 de marzo, cuando iba a realizar el estreno mundial de su nuevo álbum con una atractiva puesta "multisensorial", pero como escribió poco después de la cancelación en su cuenta de Facebook, "lo inevitable ha sucedido". Desde la "Ville Lumière" se refirió a esta situación que tiene en vilo al mundo entero.



- ¿Cómo tomaste la cancelación de tu estreno?

- Viví la suspensión de mi concierto en la ciudad de San Juan primero con mucha tristeza y luego una gran decepción. Hasta el último momento mantuve la esperanza de poder viajar y hacer mi concierto, a pesar de cómo avanzaban los acontecimientos... claro, con un poco de negación ante la situación general que se agravaba rápidamente. Pero así de fuertes eran mis ganas de hacer este viaje y poder presentar esta original puesta en escena de mi música, en la cual venimos trabajando hace más de tres meses con mucha ilusión con todo el equipo técnico y creativo del teatro.



- Las coloridas carteleras mundiales cambiaron a shows suspendidos, salas cerradas...

- El ámbito del espectáculo y cultural es de los que primeros que se han visto afectados por las últimas medidas que se han tomado y por supuesto esto afecta directamente a los artistas y programadores. Hay que intentar adaptarse a la situación lo mejor posible y manteniendo la esperanza que esto no se hará muy largo. Es difícil pero no hay que bajar los brazos, buscar la manera de no perder la creatividad y las ganas de seguir con nuestra pasión para poder seguir ofreciendo nuestro arte a nuestro público en cuanto todo vuelva a la normalidad. En mi caso estoy dedicando mi tiempo a la promoción de la inminente salida de mi nuevo disco de composiciones para piano llamado "Silas" (Klarthe Records-Pias distribución), con salida oficial el 1 de mayo, que iba justamente a presentar en primicia mundial en el escenario del Teatro del Bicentenario.



- ¿Cómo lo está viviendo la industria cultural en Francia, particularmente?

- En Francia el gobierno ha anunciado que ayudará a todos los sectores directamente afectados, entre los cuales está el de la cultura. No podemos más que esperar que esto suceda y que se pueda revertir pronto la situación. Por otro lado, las nuevas medidas implican el cierre de escuelas, universidades, salas de concierto y cines y se aconseja en general de trabajar desde las casas y salir lo menos posible.



- Mientras tanto ¿cuáles son tus planes?

- Personalmente estoy muy contento con mis proyectos actuales en París, con muchas ansias de compartir mis nuevas composiciones y un nuevo video-clip/cortometraje maravillosamente realizado por Patrice Masini para mi pieza "Katia the runaway": un homenaje a las grandes pianistas francesas Katia y Marielle Labéque y que estaré compartiendo en semanas en mi canal Youtube. Tengo planeado luego seguir mi gira de conciertos por Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, España, Italia... Claro que ahora todo se ira decidiendo en el día a día. Y por supuesto mantenemos firme el compromiso con el Teatro del Bicentenario para reprogramar este evento en cuanto sea posible (esperamos a fines de este año o principios del 2021) y poder compartir con el público sanjuanino este original "concierto-espectáculo" con producción artística y desarrollo audiovisual del Teatro. Yo también deseo que esto pase e ir a San Juan pronto. Será un placer poder presentar mi música con ustedes.