De vuelta en un escenario sanjuanino, Carola Reyna protagoniza junto a Gabriel "Puma" Goity Sin filtro. La obra, que también integran Carlos Santamaría y Muni Seligmann es parte de la temporada de Fundación Protea y se presentará el próximo domingo 12 de mayo en el Teatro Sarmiento.



Una pareja recibe en su casa a un amigo de toda la vida, recientemente divorciado, que llega con su nueva -joven- novia. Es el punto de partida para esta comedia del francés Florian Zeller en el que los personajes dicen lo que piensan, pero también lo que piensan y no dicen; que pondrá a prueba la confianza de este matrimonio de 25 años que interpretan Reyna y Goity, acechados por los fantasmas que se desatan frente a la realidad de que "nadie tiene la vaca atada", comentó a DIARIO DE CUYO la premiada actriz, ganadora de un ACE -el séptimo de su trayectoria- por este personaje.



Integrante del colectivo Actrices Argentinas, Reyna opinó también sobre el lugar de la mujer en la sociedad y se mostró moderada, dispuesta a "una fase 2" en la lucha representada por los pañuelos verdes.





-¿Qué fue encontrando con el tiempo en esta obra?

-Es una obra divina para actuar, da muchas posibilidades; es como actuar todo el tiempo lo que se ve y en el revés de la trama; lo que se ve y lo que se oculta. Es un ejercicio muy dinámico, muy genial para el actor y muy entretenido para mirar.



Lleva mucha reflexión sobre si se puede decir la verdad... ¿qué es la verdad? ¿existe la verdad? Me parece que hay tantas verdades como interpretaciones, aquí es tan interesante, porque cada uno ve lo que quiere ver.





-¿Y Carola es de verdades absolutas o verdades a medias?

-Nadie dice la verdad absoluta, por suerte hay un filtro. La verdad de uno tampoco es real, es una verdad subjetiva. La gente que está enamorada de su verdad, es un hecho súper egoico, el ego que siempre quiere tener la razón, aun para sentirse víctima, pero hay que ser cuidadoso con qué es la verdad. Hay filtros por supuesto, porque uno no podría estar en la sociedad, porque la verdad a veces puede ser muy hiriente. Más que la verdad, la amorosidad es lo que lleva a un buen camino, porque uno puede decir una verdad y decirla de un mal modo que no contribuye, no genera nada bueno, entonces quizás desde un lugar más amoroso, puede sincersarse y hacer que el otro se abra.



Además también tiene que ver con lo secreto, que está mal visto, como mal interpretado; tiene que ver con la propia individualidad. No todo se puede compartir, ni se debe compartir... es como de uno. Ahora estamos tan acostumbrados a compartir todo, que la fotito... la cosa... pero ni aún compartiendo, es la verdad. Esa foto, tampoco es la verdad.





-¿Comedia o drama?

-Me gustan mucho las dos cosas, la comedia me encanta... Lo que más me gusta es tener algo interesante para actuar. No importa género... estaba en la novela "Cuéntame", hice un personaje espectacular, tenía todo, era una pobre mujer que decís "Dios mío, le pasa de todo", pero a la vez era graciosísimo porque estaba totalmente loca. Yo decía "es lo más rico, como cuando te tocó la pata del pollo gordita". En la comedia me siento muy a gusto, como pez en el agua; en el teatro en general me siento muy en mi medio.





-¿Cómo es la respuesta del público con Sin filtro?

-Es genial, justamente porque acá actuamos tanto hacia el público, es como un quinto personaje. El público está muy presente y disfruta mucho. Y en estos tiempos, ver a la gente disfrutar y pasarlo bárbaro, es un plus impagable.





- Habías dicho que por la crisis se notaba al publico más triste.

-El año pasado dijimos eso con el Puma en un momento después de no sé qué lío... ahora lamentablemente estamos todos como acostumbrados a la crisis, como si te dijera que estamos todos en el Titanic con el salvavidas puesto, tipo que hay que salir a flote como sea, entonces me parece que estamos todos flotando en esa especie de situación crítica en la que tenemos que poner lo mejor de nosotros, ser optimistas, con fe en algo, porque sino estamos todos muy asustados. Pero por suerte ahora la gente te dice "gracias, gracias, qué bien que lo pasé", es un agradecimiento extra.





-Hablando de la lucha de Actrices Argentinas, ¿algunas vez sufrió algún tipo de abuso en su carrera?

-Por suerte no, gracias a Dios, no. Pero sí siempre estuve acostumbrada a estar en un medio en donde los hombres tenían un lugar preponderante. Como en todos lados... acostumbrados en general a que esa fuera la moneda corriente. Pero sin ningún tipo de experiencia personal que necesité salir a decir. Siento que esto es muy importante lo que pasa. Siento que es un llamado muy antiguo, como el de mis abuelas, mis tías, mis bisabuelas sometidas. Esto es como un volcán que saltó en erupción tras siglos y siglos de una mirada discriminatoria hacia la mujer, de no gozar los mismos derechos. Habrá que ver la manera de buscar el equilibrio, de que no estén todos asustados, va a volver todo a un lugar más justo.





-¿Cree que se podrá mantener lo logrado o es una moda?

-Esto no vuelve atrás. Es de las cosas más fuertes que están pasando históricamente.



- ¿Qué piensa de la exhibición del pañuelo verde en ficciones, en el teatro y hasta en la mesa de Mirtha?

- Es muy personal, me parece que es a criterio de cada uno, que hay ámbitos en los que sí y ámbitos en los que no; cada uno está en su derecho de mostrarlo y su derecho de reaccionar. No hay una sola manera de hacer las cosas. Nosotros en el teatro nunca sacamos el pañuelo porque la energía no daba para eso, fue consensuado, no fue desde un punto de vista machista de los compañeros, sino que no era el momento, no lo hicimos y no hubo ningún tipo de situación. Hay momentos y momentos para mostrar el pañuelo; actitudinalmente también hay que mostrar el pañuelo... así que no creo que hay que ir a prepotear a nadie. Hay que ser respetuosos. La toma de conciencia ya está, hay que seguir. Unos van con el pañuelo a lugares públicos y otros lo hacen desde un lugar más amoroso, más charlado. Hay gente que la causa la moviliza a niveles muy personales, muy profundos; otros, apoyan desde un lugar un poco más pasivo.



-¿Dónde se ubica?

-Creo que ahora que ya pasó todo esto, hay que ser un poco más amorosos. Como entrar a etapa 2; para no generar también rechazo de la otra parte.



