Con óptimos resultados obtenidos durante la temporada 2022, el Centro Cultural Conte Grand vuelve a apostar para ser una plataforma que visibilice las expresiones artísticas de la cultura urbana y articular con las juventudes en movimiento. Por eso, regresa el ciclo de Prácticas Públicas, una iniciativa que invita a jóvenes (desde los 14 años de edad) a aprender y desarrollar diferentes estilos de danzas y disciplinas que están marcando tendencia. A partir de este martes 7 de marzo arrancan tres nuevas áreas: Go Go Dancing, Acrobacias Jump Street y Reggaetón y ritmos urbanos. Aníbal Peña, director del CCCG, manifestó a DIARIO DE CUYO, la visión y el propósito que tiene este programa como un servicio de inclusión y socialización para los jóvenes a través de la danza. 'Estas prácticas públicas están pensadas para que sean accesibles a las juventudes. Muchas expresiones artísticas que surgen en los barrios y las plazas, pero también en las redes sociales, vienen con mucha fuerza y cada vez hay más chicas y chicos que los adoptan. Entonces nos proponemos como espacio en dar a conocer y ampliar el espectro de acción. Lo positivo es que son libres y gratuitas. Porque muchos pibes y pibas no tienen recursos económicos para ir a un instituto privado, por tanto, se trata de dar la oportunidad para que puedan mostrarse y emerjan nuevas figuras de la cultura urbana'.

JUMP STREET. Es un estilo de danza que requiere de acrobacias y piruetas para interactuar en el suelo.

¿En qué consisten estos estilos que se están poniendo de moda? El Go Go Dancing (la clase la dará Ana Clara los martes a las 20hs.) se trata de una danza que está muy en boga en las discotecas, fiestas electrónicas, espectáculos nocturnos o boliches. Los bailarines, son personajes que hacen performances y se visten de manera llamativa, con poses y técnicas sensuales, sobre tarimas o parlantes. El Jump Street (dictado por Santiago Orquera, los miércoles a las 20hs.) es básicamente una serie de acrobacias y piruetas en el suelo o en espacios callejeros. Requieren de técnicas y movimientos simples y complejos que pueden ser individuales o combinados en forma de coreografía. Y el Reggaetón (que lo dará Yalo Dancer, los jueves a las 20hs.) consistirá en clases de expresión libre con los estilos conocidos del género que pueden practicarse de forma individual o grupal para armar también coreografías. Otro dato a resaltar, es que no se trabaja con cupos y los interesados pueden sumarse libremente con ropa cómoda y una botella de agua para refrescarse. Cada dos meses, el ciclo se irá renovando, incorporando nuevas prácticas durante todo el año. Todas las actividades se realizarán en la nave principal del centro cultural. Las prácticas inician mañana y no requiere inscripción previa. Durarán de marzo a mayo.



DATO

Las prácticas arrancan este 7 de marzo y se realizarán martes, miércoles y jueves. Todas de 20 a 21.30hs.