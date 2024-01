Luego de una jornada lluviosa que obligó la postergación de las instancias prefinales en algunos rubros, en la madrugada del domingo bajó el telón el Festival Nacional de Malambo de Laborde, con la proclamación de sus ganadores. San Juan había logrado llegar a la final solo en un rubro, Recitador Gauchesco, con Juanjo Recabarren, quien esta vez no pudo repetir la hazaña del 2014 aunque quedó en segundo puesto detrás del santafecino César Núñez. Por su parte, el ballet Agrupación San Juan, dirigido por Pablo Carrizo, y Thiago Sánchez lograron menciones especiales en las categorías Conjunto de danza y Solista de Malambo juvenil, respectivamente.

‘Hace 20 años fue la primera vez que vine a Laborde. He participado por San Juan, acompañé distintos rubros y hasta participé con otras delegaciones como Santiago del Estero y Mendoza. Como en 2014 gané este rubro, el jurado me dijo que me iba a exigir más para volver a ganar. El año pasado salí tercero, este año segundo...’, contó a DIARIO DE CUYO Juanjo, cuya interpretación de Canto a San Juan, de Dalmiro Coronel Lugones, le dio el pase a la final, en la que recitó un poema de Adrián Maggi, 2 de Abril, homenaje a veteranos y caídos en Malvinas (es requisito que las poesías que se presentan sean de autores argentinos).

Thiago Sánchez, mención en Solista de Malambo juvenil.



El recitador sanjuanino, que en 2018 también ganó como Locutor-Animador y es locutor oficial de la peña estable de Laborde hace cuatro años, dijo que volverá en 2025 ‘por el tremendo amor que tengo a representar mi provincia’. ‘Cuando no he estado compitiendo he estado apoyando a quien compite. Mientras pueda, seguiré yendo a cada lugar donde pueda ser representante de San Juan... Y si cosecho algún premio, mejor’, agregó Recabarren, que hoy desgranará algunos versos para el octeto de malambo El Ramalazo, en la final de Pre Cosquín, ‘con tremendo orgullo por la convocatoria’.

Agrupación San Juan, mención en Conjunto de danza.



‘Como delegado, puedo decir que toda la delegación tuvo un excelente desempeño, en todos los rubros. Sucede que compiten 23 provincias, que buscan lo mismo y se preparan de igual a igual, solo 3 pasan a la final en cada rubro. Este año no se pudo meter a nadie en malambo pero sé que estuvimos muy cerca, a veces se hila muy fino. Bueno, hay que seguir trabajando, promoviendo clínicas de malambo con diferentes referentes para levantar el nivel en nuestra provincia. E incentivar a los más chicos, que son el semillero, y brindarles las herramientas que se necesita’, apuntó Sergio González, Campeón Nacional de Malambo de Laborde 2005. ‘La tristeza es inevitable, porque todos vienen con muchas ilusiones, sueños, pero no deja de ser una competencia y hay que aceptar los resultados’, agregó el delegado.

Nota al margen, este año, como Campeón Nacional de Malambo de Laborde -título que en 2022 ganó otro crédito local, Sergio ‘El Colo’ Zalazar- fue consagrado el bailarín mendocino Marcos Vázquez (Subcampeón 2023), quien tuvo en su equipo al respetado malambista y preparador sanjuanino Juan Peletier.