Artistas, emprendedores, hacedores culturales pudieron ampliar y reforzar sus experiencias con la realización de El Nodo MICA (Mercado de Industrias Culturales Argentinas) San Juan, completó dos días intensos de actividades y charlas, como paso previo a la instancia nacional que será del 19 al 22 de mayo en el CCK. Aún queda esta tarde (de 16 a 21) una competencia de Freestyle en el anfiteatro El Globito.



Las temáticas tratadas estuvieron referidas a economía cultural, artes visuales, circo, artes escénicas, danza, producción musical, creatividad, brindadas por profesionales locales e invitados como el actor Guillermo Cacace, Hilda Lizarazu y Pedro Saborido, éste último escritor y productor, conocido, entre otras cosas por su trabajo junto a Peter Capusotto, quien habló con DIARIO DE CUYO sobre lo que transmitió en su charla en el Teatro Sarmiento.



"Creo fervientemente en que no pueden haber tantas asimetrías culturales, aunque yo venga de la Capital, trato de mostrar la experiencia que tengo creando con Capusotto o Tato Bores, para despertar las ganas de hacerlo en otros lados; no para que se copie lo de allá, sino para ver cómo se pueden hacer acá" aseguró Saborido, quien además, consideró que los MICA sirven no sólo para los jóvenes sino para "cualquiera que tenga ganas de entender que no puede cerrarse y decir esto de "todo pasa en Buenos Aires, aquí no se puede", es verdad que muchas cosas pasan allá, pero no hay que creer que siempre son más oportunidades, porque también hay 14 millones de personas amontonadas y la ciudad es un caos, hay una locura que no ayuda a crear" apuntó el escritor que agregó: "Cualquiera que se quiera desarrollar, con las limitaciones de cada mercado, sabiendo que no será sustentabilidad económicamente absoluta, tiene mas posibilidades siempre, hay más aire en ciudades como San Juan. Hay que terminar con la idea de que Buenos Aires legitima una producción, si acá hay buenos medios, también hay teatros, radios y boliches" dijo en referencia a la provincia, que calificó como "cosmopolita".



Para el productor, la forma de cambiar esos preconceptos sobre los consumos, centrados en la Capital Federal, es "promover lo propio, hay que ayudarlo y tiene que venir de los artistas, del Estado y también de los empresarios privados, ellos también tienen que fomentar los mercados internos, apoyar y auspiciar", opinó.

También hubo feria

En los jardines del Conte Grand se montaron carpas que albergaron a los emprendedores mostrando sus creaciones textiles, de diseño, y decoración. Se vieron, por ejemplo, camperas con novedosos cortes y cubiertos realizados con caña (foto).