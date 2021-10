Carlos Alberto García cumple hoy 70 años, número al que -siendo sinceros- algunos creyeron que no llegaría. Por eso y por su inagotable y camaleónico talento, él, uno de los músicos más importantes de la historia del rock nacional y autor de la banda sonora de la vida de los argentinos, dueño de un oído absoluto y con una inigualable capacidad de denunciar con metáforas; es celebrado a lo grande por cientos de colegas y miles de fanáticos que hoy -con la ilusión de verlo- asistirán a los conciertos en su honor (ver aparte). Buena ocasión para repasar su obra, pero esta vez desde la mirada de músicos sanjuaninos. DIARIO DE CUYO consultó a varios artistas locales, confesos fanáticos del hombre del bigote bicolor sobre cuál es para ellos el "mejor Charly" artísticamente hablando: Mientras varios destacaron las épocas de Sui Géneris (1969-1974) junto Nito Mestre, La máquina de hacer pájaros y Serú Girán; ganó la preferencia la década del "80 y del "90 en la que Charly alumbró grandes éxitos: Pubis angelical/Yendo de la cama al living, La hija de la lágrima y Say no more, fueron los más nombrados.



Para Álvaro Torres, el de la época de Serú Giran y Sui Generis es "el mejor Charly a la hora de escribir y componer, es el que más admiro desde la lírica" opinó el cantautor calingastino. Jorge Arias coincide con Seru Girán, "ya que fue, dentro de lo comercial, lo más rock sinfónico/ópera que tiene su obra".

También destacando la etapa en banda de García, Esteban Posleman alabó lo hecho en "La máquina de hacer pájaros": "Me parece alucinante. Esas canciones orquestales, musicalmente complejísimas y hermosas, majestuosas por la armonía más que nada, aunque es muy buen poeta" dijo el músico de Mazunte.



Cecilia Cumpián considera que la "rebeldía de Charly fue el motor generador desde Sui Generis, por eso también es mi etapa favorita, porque gran parte de lo que soy -o intento ser como ser humano- se lo debo a Sui", dijo la pianista y docente de música.

Son muchas las letras en la que supo enmascarar la denuncia por lo que ocurría en la dictadura militar, "Canción de Alicia en el país", de Serú Girán (1980), es una de las emblemáticas y muestra el compromiso con decir. Eso resaltó Lucio Flores. "Charly es un referente para muchos en un montón de cosas, no sólo musicalmente; siempre mantuvo una conducta intachable a nivel de compromiso social, se la jugó en la época de la dictadura, no lo hace cualquier artista, cuando presentó Yendo de la cama al living lo hizo con un concierto donde volaban misiles, en plena dictadura. Desafiaba al sistema incluso del propio rock, pura rebeldía" graficó Flores, que no obstante eligió como favorito un disco más avanzado en los "80, Clics modernos ya de la etapa solista iniciada en 1982.



"Con Yendo de la cama al living, Piano bar fue el momento en el que él dijo, "Yo solo puedo hacerlo", "Aquí tienen", y nos maravilló a todos. Es un ícono. Destaco de esta etapa que grababa todos los instrumentos él, hacía la producción, tomó las riendas de su empresa, desde ese momento fue imparable" aportó Santi Dávila.



Los excesos marcaron la década del "90. En el país, la inflación iba en alza, y el neoliberalismo hacía pie y Charly armó un revuelo con su versión del Himno Nacional. Y no dejó de cosechar adeptos. "Lo mejor para mí es desde los 90, con Filosofía barata y el Himno rock, después La hija de la lágrima, la etapa Say no more, que no es sólo el nombre del disco sino un concepto que él instaura, lleno de escándalos. Tiene un modo de grabar en capas que nos inspiró a muchos, es un Charly muy transgresor que regala piezas invalorables", aportó Franco Silva, cantante de Pez Piloto. A Fabricio Montilla, "Filosofía Barata y Zapatos de Goma" también lo marcó, "por su poesía visceral y el sonido pop -rock del álbum". "García está en nuestro ADN, es imposible pensar en la música popular argentina sin él" sostuvo.



"La hija de la lágrima, no recibió la atención que merecía tamaña obra de arte; más que un disco, un concepto, un sonido que hasta el día de hoy supera a varios artistas que grabaron con la última tecnología. Charly es un prócer, les guste o no, su legado será inmortal", agregó convencido Jorge Arias.

Ya en los albores del nuevo siglo, Charly se tiró de un noveno piso en Mendoza; en 2008 en el mismo lugar tuvo que ser internado tras provocar destrozos. Ahí fue el primer parate. Palito Ortega lo cobijó en su casa y lo acompañó en la transición para volver tocar. Lleva años alejado de los escándalos y volvió a componer. El último disco, Random no fue nombrado por los sanjuaninos consultados, pero sí una de las voces destacó a la persona en la que se convirtió.



"A mí el que me gusta más es el Charly de hoy, el Charly sano. Hay gente que es muy egoísta y se atreve a hacer comparaciones maliciosas. El Charly de hoy es el que sobrevivió a todos sus demonios, vive para contarlo y les tapa la boca a todos los que lo dieron por perdido" reflexionó Cumpián.



Acordaran con ella algunos, otros seguirán pensando que "todo tiempo pasado fue mejor" pero al final de cuentas, cada época tuvo lo suyo y es casi imposible ponerse de acuerdo, porque quizás no hay un "mejor Charly", sino muchos.

LOS HOMENAJES

En el CCK

Más de 100 músicos homenajearán a Charly García en conciertos gratuitos desde las 14 hs. En el Auditorio Nacional habrá una orquesta de cámara a cargo de Carlos Britez que abordará distintos momentos de su obra. A las 16 arrancará el segundo bloque con variaciones sobre canciones de Charly realizadas desde el tango y el folclore. A las 18, una banda estable conformada por Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, María Eva Albistur y Fernando Kabusacki, recorrerán canciones de todas las épocas con participación de David Lebón, Erica Di Salvo, Ulises Di Salvo, Rosario Ortega, Juan Ingaramo, María Rosa Yorio, Raúl Porchetto, entre otros. La misma banda acompañará desde las 19.30 a Julieta Venegas, Richard Coleman, Christian Basso, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Emmanuel Horvilleur, Julia Zenko, Brenda Asnicar, Lito Epumer, Leo García, Celeste Carballo, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Hilda Lizarazu y Fernando Ruíz Díaz.Estos recitales serán transmitidos en vivo por Youtube, Facebook, Contar y Latir! y por Nacional Rock. Al cierre de esta edición no se había confirmado, pero se dice que Charly podría actuar en el último bloque.

En el Teatro Colón

Fito Páez protagonizará un concierto especial para el autor de Say no more junto a la Orquesta Estable del Colón y sus propios músicos. A partir de las 19 con un repertorio compuesto en su totalidad por canciones de Charly. Para los que puedan asistir, será gratuito y si no se podrá seguir online a través de vivamoscultura.buenosaires.gob.ar. y el canal de Youtube del Colón.

Tecnópolis

En el gran predio también habrá actividades para destacar a Charly, hoy y mañana con el concierto Nuevos Trapos, proyección de recitales y la inmersión en el mundo Charly a través de Estación García.



Por televisión

Alfredo Toth, bajista de la banda de Charly en 1983 y 1984, participante de las grabaciones de "Piano Bar" e integrante de GIT, será el anfitrión de la nueva edición de "Unísono", dedicado a a la música de García. La emisión especial del programa, que se transmitirá esta noche a las 20 por la TV Pública, difundirá fragmentos de un reportaje inédito a Charly.