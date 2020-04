Es conocido por muchos espectadores la modalidad de la nueva forma de ver televisión. El llamado 'streaming' o series a demanda; o televisión a la carta, entre otras denominaciones, está en una clara expansión por millones de consumidores que vuelcan sus gustos y consumos selectivos y segmentados. Una de las formas de ocio preferida por muchos y la plataforma más popular de todas, es Netflix, pero resulta que en el universo de ofertas, no es la única opción. Hay también otras preferencias, en cuanto a géneros, contenidos y títulos exclusivos para mirar. Entre ellas, están las propuestas alternativas de Disney+, Apple, Amazon y HBO, entre los sistemas más vistos en la región, con producciones de gran calidad y que garantizan muchas horas de entretenimiento.





Amazon Prime

El gigante del comercio y productos de consumo electrónico fundado por Eff Bezos, es también una plataforma de televisión por Internet a la que se accede con una suscripción mensual. Las producciones de Amazon Prime han ganado el respeto de la crítica y han arrasado en entregas de premios como los Globos de Oro y los Emmy, que han alabado especialmente sus comedias 'Fleabag' y 'The Marvelous Mrs. Maisel'. En esta última, 'The Marvelous Mrs. Maisel' triunfó en los Emmy, una comedia que viaja atrás en el tiempo hasta un Nueva York de mediados del siglo XX en el que su protagonista decide ser comediante después de separarse de su marido, con todo lo que supone en aquel momento. La otra opción aplaudida de esta plataforma, es la distópica 'El hombre en el castillo' (The Man in the High Castle) que recrea un mundo contemporáneo en el que Japón y la Alemania Nazi habrían ganado la II Guerra Mundial y Estados Unidos está dividida y dominada por los países del Eje. Se basa en un relato de Philip K. Dick y cuenta con Ridley Scott en la producción, todo un guiño a Blade Runner. Consta de 4 temporadas y 40 episodios.

Apple TV

Apple tomó la decisión el año pasado de crear formatos de ficción audiovisual y entrar en la competencia del video a demanda. Para arrancar, la compañía de la manzana fichó a Jennifer Aniston, una de las actrices más apreciadas en el universo televisivo, que en 'The Morning Show' encarna a una exitosa presentadora de noticias en televisión cuya carrera profesional se asoma al precipicio. Esta ficción destacó por combinar temas de actualidad como el auge de Internet, el movimiento #MeToo y las noticias falsas en una trama que a los dos meses de su estreno logró la nominación al Globo de Oro. Al mismo tiempo, Apple estrenó dos producciones de ciencia ficción: 'See', que imagina un futuro en el que la especie humana ha perdido el sentido de la vista y ha tenido que encontrar nuevas formas de interactuar; y 'For All Mankind', que cuestiona hasta dónde habría llegado la humanidad su la carrera espacial nunca hubiera acabado. Mientras que la opción infantil, contiene la serie Snoopy en su catálogo. Apple TV+ cuesta unos 4,99 dólares al mes y es gratis para los que hayan comprado un producto de la empresa en el último año.

HBO Go

HBO es quizás la más reconocida entre el público y la más respetada por los seriéfilos. Sobra mencionar que es la responsable de 'Juegos de Tronos', y que antes de que la producción fantástica se convirtiera en un fenómeno mundial se ganó el respeto de la crítica con 'The Wire' y 'Los Sopranos'. Su sello de calidad se ha engrosado recientemente con 'Westworld' y la miniserie 'Chernobyl'. Esta última, es una de las más vistas y celebradas, que consta de 5 episodios que narra los acontecimientos en torno a la explosión masiva en Ucrania de la central nuclear, que inundó de contaminación radiactiva en una gran franja de la Europa del Este. La serie relata, desde múltiples puntos de vista, a una de las mayores tragedias en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al continente de un desastre sin precedentes. Pero más allá de su aparente solemnidad, el catálogo de HBO incluye comedias como 'Silicon Valley', una sátira de los gurús tecnológicos; y 'Veep', que con 17 Emmys da una visión ridiculizada de la vida política en Washington D.C., que muchos ven más ajustada a la realidad que la propia 'The West Wing'.





Disney+

Su extenso catálogo incluye contenidos que será una fuerte competencia para Netflix. La plataforma ha reunido todas las películas clásicas de Disney, desde 'El Rey León' a 'Frozen', con los títulos de Pixar, como 'Toy Story' y 'Cars'. Además, la franquicia completa de Marvel y de Star Wars; más otro espacio dedicado a los documentales de National Geographic, como la serie de Cosmos, de Carl Sagan. Entre las series originales, está la gran destacada del 2019 El Mandaloriano, una serie con un estilo western espacial en el universo de las Guerras de las Galaxias que ha revolucionado a la comunidad de fans en todo el mundo. Esta es la serie ambientada después de la caída del Imperio Galáctico y sigues los pasos de Mando, un caza recompensas y pistolero solitario que protege un codiciado botín: un bebé con habilidades misteriosas. El avance de la pandemia de coronavirus adelantó los planes de Disney para que la plataforma funcione en Latinoamérica, en especial, Argentina, cuyo lanzamiento estaba previsto para finales de este año. Hasta ahora se espera una confirmación oficial por las cuentas oficiales de redes sociales de la compañía próximamente. La suscripción mensual en otros países ronda los 6.99 dólares al mes.





Fuente: Agencia EFE