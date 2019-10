Bajofondo vuelve a San Juan para compartir "Aura". El combo rioplatense que encabeza Gustavo Santaolalla presentará el 19 de octubre en el Estadio Aldo Cantoni su cuarto álbum, el más psicodélico y rockero hasta el momento. Un disco que atraviesa géneros y crea el propio. Junto a Luciano Supervielle, Juan Campodónico, Javier Casalla, Gabriel Casacuberta, Verónica Loza, Adrián Sosa y el sanjuanino Martín Ferres, el ganador de dos Oscar (por la banda sonora de Babel y Secreto en la montaña) mostrará aquí lo que considera es un álbum bisagra en la vida musical del colectivo rioplatense. Para el concierto sumarán a Alejandro Terán, responsable de los segmentos orquestales de la banda especialmente Aura, que dirigirá a instrumentistas clásicos que actuarán en vivo, algunos de ellos serán sanjuaninos.



Uno de los cortes de difusión fue Solari Yacumenza, con el que Santaolalla reflota los vaticinios del llamado Nostradamus argentino, Solari Parravicini. "Estamos en un momento de transición del mundo" aseguró a DIARIO DE CUYO Santaolalla para explicar la inclusión de aquellos pensamientos proféticos elaborados a finales del siglo XIX. El líder de Bajofondo compartió además su satisfacción por el nuevo disco; su experiencia de tocar junto a Eric Clapton durante el cierre del festival Crossroad Guitar 2019.





-¿Cómo ha sido la recepción de Aura?

-Hemos tenido unos comentarios hermosos de la gente y nosotros estamos muy entusiasmados con el álbum. Sentimos que es una especie de coronación de cosas que venimos buscando a través de los otros discos.





-¿El resultado tiene que ver con el modo en que encararon el proceso de grabación, todos reunidos hasta terminar?

-Claro, porque el modo en que lo grabamos también tiene que ver con lo que hemos logrado, el haber logrado un lenguaje bajofondodero; permite reunirnos y quizás con una idea muy primitiva, a partir de ahí juntos crear nuestra música. Porque tenemos un idioma que manejamos en común y que nos llevó años conseguir. Antes, por ahí a partir de unas ideas Juan (Campodónico) y yo trabajábamos y luego lo llevábamos al grupo y se armaba. Hoy en día hay un lenguaje; te diría que nos pueden dar cualquier canción y nos das un rato y te hacemos una versión bajofondera de esa canción. No importa el estilo que abordemos, una de las cosas que tiene nuestra música es que está influenciada por muchísimas músicas, podés encontrar soul, electrónica, rock, música progresiva, clásica, jazz y siempre igual sigue siendo Bajofondo. Creo que es algo que nos enorgullece, sentir que hemos creado un lenguaje nuestro.





-Algunos hablaron que el disco es un renacer de Bajofondo, ¿lo siente así?

-No sé si es un renacer... porque todos los días es un renacer y cada álbum es un renacer en ese sentido. Lo que siento es que para mí es la cristalización de un concepto que llevó todo este tiempo poder traer a este lugar. No podríamos haberlo hecho cinco años atrás, solo lo podemos hacer ahora. Es el aura.





-Sumaron nuevamente a Alejandro Terán en los arreglos orquestales.

-Sí, Terán es casi un integrante de Bajofondo. Hay una parte del sonido de BF que está emparentado con esa tradición de las grandes orquestas de tango, las orquestas típicas... nosotros somos una orquesta atípica (risas)... entonces, está relacionado con eso y Ale (Terán) es quién trae esa parte a Bajofondo.





-Y hablando de las profecías de Parravicini, ¿es cierto que se las leía a los otros integrantes durante la grabación?

-Sí, sí, antes de cada tema leía una profecía. La realidad es que estamos en un momento muy especial de la humanidad y del planeta y que el álbum también apunta a decir: "Nosotros somos conscientes, estamos y formamos parte del contexto, de lo que está pasando". Es un momento de transición en el planeta. Está escrito por los Mayas y por los científicos. Es un momento de cambio y queríamos sumar este mensaje al disco.





-Lo vimos participando en Europa de marchas para cuidar el planeta, ¿es un modo de volver a lo que abrazabas en los '70?

-Claro, por supuesto, yo vengo de ahí, vengo de esa cultura, estoy muy orgulloso y agradecido de haber sido parte de ella, que fue un momento trascendente en la historia de la humanidad de esos años.





- Este año trabajó también en la música de The Last of us 2, ¿Por qué videojuegos?

-Para mí, el videojuegos me abrió un mercado y un público muy diferente, con gente muy joven. Es otra cosa, otro circuito en el mundo y me encanta. Yo no soy un gamer, pero tengo un hijo que sí. Y me doy cuenta la fuerza que tiene esa cultura y también esperé para hacer un videojuego que me pareciera distinto, que no fuera un repetición de una fórmula de gamers, Last of us es un juego muy especial, hay gente que llora jugándolo, es un juego con gran contenido emotivo.





-¿Cómo estuvo el reencuentro con Eric Clapton?

- Increíble. Algo que atesoro y de lo que todavía no bajo. Ya tenía una relación con él por la música que había hecho para la película, pero cuando me invitó a tocar ahora a Crossroads, fue una cosa que no lo pude creer, después la actuación que tuvimos fue maravillosa, con el público de pie... y después que me invitara a tocar con él al final, fue lo máximo.





-¿Cómo surgió el hacer el único show de Cuyo aquí?

- Nos encanta San Juan y tenemos un integrante sanjuanino (Martín Ferres), así que es como lógico y orgánico. La intención es poder llevarlo a otras provincias también, pero qué bueno que la primera que se nos da sea San Juan.





-¿Lo vamos a ver con barba en el show?

-Sí, si no te afeitas pasa esto. Tiene que ver con el viaje que tengo yo adentro mío.

