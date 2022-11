Esta noche iniciará el Festival San Juan celebra La Cuyanía y los jardines y anfiteatro del Auditorio Victoria serán los espacios que albergarán a decenas de artistas de la región, que compartirán con el público tradiciones y sentires cuyanos. Para esta segunda edición llegarán nuevas figuras invitadas de San Luis y Mendoza. Una de ellas es Silvia Zavala, hija del puntano Alfonso Zavala; el dúo Las Navarro, pertenecientes a una notable familia folclórica mendocina; y sus coterráneos del Dúo Nuevo Cuyo, Gustavo y Guillermo Micieli, jóvenes hermanos que le dan una impronta moderna y fresca a la nueva música cuyana. Todos son herederos de un legado histórico y al mismo tiempo, un puente que une las generaciones anteriores con las emergentes. En comunicación con DIARIO DE CUYO, hablaron sobre el presente de la música identitaria de la región en el mapa nacional.

Las Navarro



Silvia -que vendrá acompañada por el guitarrista de Maipú, Pablo Budino- estuvo celebrando en este 2022 los 100 años del nacimiento de su padre en el boliche Don Miranda, de la Calle Angosta mercedina. En este contexto, recordó que los años de esplendor para el folklore cuyano fueron los que vivió Don Alfonso en la década del "40 cuando estuvo en la Tropilla de Huachi Pampa con Buenaventura Luna y con Los Trovadores de Cuyo, junto a Hilario Cuadros. Pero en los '60 hubo cierto apagón, marcó. 'No sé qué pasó, todavía me pregunto el por qué cuesta tanto que la música cuyana sea reconocida de forma masiva. Sin embargo, veo que ahora está con mejor salud que en épocas anteriores. Al menos, es lo que vivo porque en Buenos Aires, ya no tengo que explicar tanto lo que es una tonada, aunque duele que en el propio país, cueste aun hacer entender qué es un cogollo. En mis recitales en la ciudad, he visto hasta llorar a los espectadores y preguntan por qué no hay tonadas en Buenos Aires. Creo que pasa más por los criterios de los que programan los eventos', señaló la solista.



Por su parte, Yolanda Navarro, cuya familia es oriunda de Catica (Santa Rosa, al este de Mendoza) lleva con su hija Carla cuatro años como dúo, pero toda una vida cultivando el amor por lo cuyano que le inculcaron sus padres Emilia y Jesús, también ligados a la música folklórica. Ella opinó que más que pelear por un espacio, lo que necesitan los artistas cuyanos es más solidaridad entre sí: 'Cuando decimos que luchamos para el folklore, en realidad debemos ser más compañeros entre nosotros mismos. En alentar y apoyar a un colega para ir a verlos a un recital. Los cuyanos estamos teniendo un lugar, no como que el que quisiéramos en lo ideal, pero en el fondo tenemos oportunidades. Hay que estar al pie del cañón y también, hay que saber bien dónde está parado uno y tener compromiso y convicción con la propuesta que presentemos', manifestó la cantora.

Silvia Zavala.



Por último, Gustavo Micieli y su hermano, se iniciaron musicalmente en el rock, pero en 1997 dieron un giro total y se dedicaron al folklore en un momento donde la tonada era rechazada por los productores y también por los espectadores, porque era la época marcada por el boom de Soledad. 'San Juan siempre tuvo ese perfil de impulsar y valorar lo cuyano. A diferencia de Mendoza, San Juan está a la vanguardia. Hoy, el 90% de los números en los festivales, como el de la Tonada o el de Rivadavia le canta al país, son de afuera o no son folklóricos. Son festivales desvirtuados. Los responsables son los que organizan estos eventos, porque en vez de cultivar la tradición, se ha vuelto un negocio. Me parece que los mendocinos debemos aprender y ver lo que está pasando en otras provincias', expresó el intérprete.



Finalmente, el hecho de que la música cuyana no sea considerada como festivalera o masiva, es para sus cultores una bendición y una maldición a la vez. Lo positivo es que realzan lo poético, lo estético y lo virtuoso que tiene la tonada por ejemplo; y lo negativo es que no sea conveniente para una lógica comercial. 'A los cuyanos no nos interesa ser festivaleros. Si hay que cambiar el sonido, la idiosincrasia, la poética y la ideología por estar en un escenario masivo, prefiero no subir. La música cuyana no es para cualquier cosa y si el público no está al nivel de eso, prefiero no bajar ese nivel artístico que exige nuestra música', reflexionó Gustavo al respecto.



Con una importante grilla de talentos locales e invitados, el Festival -organizado en conjunto por la dirección del Auditorio Juan Victoria y el Ministerio de Turismo y Cultura- abrirá sus puertas hoy y se extenderá hasta el sábado, desde las 21 hs, con entrada libre y gratuita. A las 23 hs se hará la tradicional peña cuyana hasta la madrugada.