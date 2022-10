El plan de la mariposa regresa a San Juan en el marco de la Gira Incandescente, que los está llevando por gran parte de Argentina, con el material nuevo de este año y el bagaje de cuatro discos de estudio, dos en vivo y los singles lanzados este año: "Viaje de transformación", "La cuesta del sol", "Trasenlace" e "Incandescente".



La banda de rock latino y psicodélico formada en Necochea en 2008 transita un gran año que incluyó lograr un Estadio Obras con entradas agotadas en julio además de conciertos en Barcelona, Valencia, San Sebastián y Madrid y su primera vez en Ciudad de México.



"Antes de fin de año saldrá el disco del concierto de Obras y mientras tanto estamos preparando el disco para el año que viene, estamos trabajando y componiendo, viendo cuándo grabamos, pero por ahora nos damos el tiempo para seguir en la búsqueda, y es un momento interesante" comentó a DIARIO DE CUYO Sebastián Andersen, la voz principal del septeto que tiene como última referencia discográfica "Estado de enlace".



"Nos gusta trabajar en la búsqueda de un sonido, de un concepto que agrupe las canciones, que tenga que ver, porque sino parecen temas sueltos, preferimos que si habrá un disco, que tenga algo que una a las canciones entre sí. Y en el caso de 'Estado de enlace' tiene un sonido muy orgánico, se escuchan mucho los instrumentos físicos, la madera, la cuerda, el hierro; fue grabado tocando todos juntos, está presente esa energía, tiene varias capas de pista y cosas de música electrónica, colores de esa música, que acompañan a ese viaje orgánico y son canciones bastante existencialistas" detalló Sebastián sobre el trabajo que realizan absolutamente de manera independiente y autogestiva desde el inicio. "Es una tarea súper atractiva, que tiene muchos desafíos y aprendizajes constantes, eso está bueno, te mantiene activo. Hoy con el cariño que nos da el público, las cosas se hacen cada vez más fáciles, acompaña este proyecto y eso hace que todo sea más fluido" aportó el cantante.



El plan está formado, además de Sebastián, por Camila (voz), Valentín (guitarra y voz), Santiago (violín y guitarra secundaria), Máximo (teclados y acordeón), todos Andersen, porque son hermanos, a quienes se suman Julián Ropero (batería) y Andrés Nor (bajo).



Y como si no tuviera ya un rasgo distintivo de ser una banda de 7 con 5 hermanos, entre ellos hay trillizos. Ellos tienen una relación familiar estrecha, que da buenos frutos en el escenario.



"Nos llevamos muy bien, hace muchos años que estamos juntos. No sé cómo serán los hermanos de los demás, pero mis hermanos son grandes personas y son muy creativos, les gusta mucho trabajar por sus deseos, por sus sueños. Me encanta estar con ellos, compartimos muchos viajes, y vamos haciendo esta creación colectiva, que nos apasiona y nos une. Así que la música nos ha unido mucho más aún" compartió Sebastián, que además consideró que los músicos que se suman al grupo "se unen a esa misma dinámica, son hermanos del camino, de la música, de la creación".



Según el cantante, cada hermano fue ubicando un lugar donde se siente cómodo y las tareas se van dividiendo en función de eso, más allá de que se reúnan para definir en conjunto algunas cuestiones. Los trillizos son Máximo, Valentín y Camila, tienen esa conexión especial también para la música. "Los varones son gemelos entre sí, estaban en la misma bolsa, Camila es melliza de ellos. Los chicos empezaron haciendo improvisaciones, tocando muchas horas y abrieron el portal hacia lo que sería después El plan de la mariposa. Encontraron un núcleo creativo entre los dos, estaban en ese viaje, creo que sí existe esa unión, cuando tocan juntos tocan muy intuitivamente, no sé si están conectados por algo más aparte de lo que estamos conectados todos".



El plan de la mariposa, junto con otras tantas bandas, es parte de una nueva generación de músicos pero para ellos no implica necesariamente que haya una renovación en el rock nacional sino que ha cambiado. "Creo que hay mucha música nueva, por suerte muchos de los artistas de hace mucho tiempo siguen tocando, eso está bueno, porque así los podemos seguir disfrutando. Sí hay muchas bandas nuevas, algunas más rockeras, otras menos. Igual para mí el rock no es un ritmo, sino una postura de cierta inconformidad con lo que está pasando; todo lo que tenga ese contrapunto y si encima está acompañado de algún ritmo que te hace mover el cuerpo, poguear y transpirar, es rock, más allá de la rítmica puntual. Me parece que hay propuestas súper nuevas que entran en la clasificación general, entran como si fueran trap, pero en realidad son rockeras, y otras que no, que se nombran como el nuevo rock nacional pero son pop" analizó el artista para quien tampoco el trap y rap están tan alejados o en la vereda del frente. "Para mí no, algunos sí. Pero para mí depende de cada artista y la postura que tenga frente al mundo, más que un ritmo o el estilo".



Sobre cómo ven el negocio de la música actual a partir de las plataformas digitales, Andersen valora que la gran llegada internacional que permite estar online y la "horizontalización" genera para los artistas. Pero después es crítico respecto al valor que se le da, desde el usuario y también otros artistas, del número de reproducciones que consigue una banda. "Una canción que tiene un millón de reproducciones se la valora desde un lugar que no tiene que ver con el arte, sino con pensar que si a otro le gustó quizás a mí también me guste... eso me parece que empobrece un poco".



"Hay algo que es particular de esta época, el número le da como un valor a la obra que es bastante nuevo, y dentro de todo lo que sí sirve, esto de que no hay fronteras, si vos sacabas un disco y no lo editabas en otro país, no te conocía nadie ahí".



La banda, que decidió referir en su nombre a la mariposa, porque su metamorfosis puede usarse como analogía del "poder transformador que tiene el arte. Como de algo denso, complicado, molesto, puede salir algo liviano y hermoso; esa posibilidad de derribar barreras, mutar, transformar"; siente que tiene mucho camino por recorrer.



"Por un lado decimos 'mirá todo lo que hicimos', porque hemos hecho muchos viajes, muchas cosas que nos imaginábamos y lo llevamos adelante, y por otro lado, no es que llegamos a ningún lado, seguimos acá, trabajando y poniéndole corazón, pasión y mucho amor a la tarea, que nos gusta, que tiene un porqué, que nos copa realizarla y que sentimos que tiene un impacto positivo sobre algunas personas y seguimos en la búsqueda, porque la búsqueda es lo más lindo" concluyó Sebastián.



> EL DATO

El plan de la mariposa. Sábado 29 de octubre en Hugo Espectáculos. 22hs. Entradas: $2.000 en masticket, Hoffman instrumentos y Factory Show room.