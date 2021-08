Basta de slogans milagrosos que prometen revertir el paso del tiempo, alimentando el mandato de la eterna juventud. Lo que Paulina Porizkova prefiere es acompañar el paso de los años, de la menor manera que se pueda, claro; pero transcurrir, saludable y serenamente. La modelo de raíz checa le dijo adiós a la presión de parecer de 20 cada día de su vida, una carrera tan absurda como frustrante, históricamente refrendada por industrias y culturas varias. Y por eso, esta mujer que transita los 56 años no ha dudado en mostrarse al natural en sus redes sociales, sin tapar arruguitas, canas, flacidez y demás.



"¿Saben cuál es la única forma de dejar de envejecer? Morir", disparó junto a una foto en traje de baño sin retoques. Sí, es cierto que la genética fue muy generosa con ella y la top ha sabido mantenerla. Pero es que justamente, quien fuera figura de importantes marcas internacionales, no dice que haya que dejarse estar ni echarse al abandono, no no. Porizkova habla de cuidarse sin enloquecer, aceptando los ciclos de la vida. "Quiero arrojar luz en los rincones oscuros de la vergüenza que soportan las mujeres por atreverse a envejecer. No puedo cambiar el mundo sola, pero si te sientes como yo, hay algunas mujeres increíbles aquí en Instagram que me inspiran cada día", arengó invitando a escuchar a pares de una camada que le bajaron un par de cambios a este extendido deber ser.