Todos conocen a un Hernán Drago con sus abdominales marcados y siendo la cara de múltiples campañas de ropa interior. Sin embargo, solo sus seres queridos saben lo mal que la pasó años atráscuando tenía sobrepeso.

A través de un posteo de Instagram, el modelo recordó aquellas épocas en las que sufría por las críticas. Compartió una foto de su pasado y mostró que la transformación no fue solo física.

"A los 14 años se burlaban, se reían, me llenaban de miedo y me hacían llorar. Hoy lo recuerdo con mucho orgullo. Ese gordito que fui me enseñó todo", expresó.

Drago señaló que cuando el espejo le devolvió otra imagen comenzó a viajar por varios países como modelo publicitario. Sin embargo, remarcó que la vida no es como dice la gente que hace bullying, sino como uno quiere cuando deja las excusas de lado y se anima a una revancha.

A Hernán le llueven los recuerdos cuando le cuesta conseguir algo, pero las fotos de su pasado -de aquel adolescente con algunos kilos de más- le demuestran que no hay que bajar los brazos.

Por último, remarcó su agradecimiento a quienes lo ayudaron a ser quien quería ser. "Ese gordito soñó con tener esta vida y por eso lo amo, por eso no lo olvido. Él creyó y demostró que yo no iba a ser lo que muchos decían... A ellos espero que hayan aprendido la lección y eduquen a sus hijos para que no se burlen de nadie", concluyó.