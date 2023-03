El Noba murió el 3 de junio del año pasado luego de un trágico accidente que tuvo con su moto. En octubre apareció una joven que aseguraba haber tenido un hijo con él pero la familia no le creyó.

Es por eso que Ailén Díaz decidió hacer público el caso y su reclamo. En las últimas horas, dio a cononcer el resultado de ADN y pudo comprobar la filiación de su hijo Ramiro con el cantante fallecido.

Luego de fuertes cruces, la madre de Lautaro René Coronel (El Noba) y Díaz fueron juntas a realizar el examen y 24 horas más tarde se corroboró la afinidad genética en un 99.99%.

En sus historias en Instagram, Ailén aseguró que la mamá y otros familiares de El Noba ya comenzaron a construir vínculo con el nene.

También lanzó una advertencia: para quienes desconfiaron de su historia, y nunca se acercaron para ayudarla, que no intenten hacerlo ahora.

Hace tiempo, en declaraciones televisivas, Díaz reveló cómo fue su relación con el cantante: "Lo conocí en la noche, frecuentábamos los mismo lugares y siempre se me tiraba, pero yo le decía que no porque tenía fama de estar con muchas mujeres, entonces yo no accedía".

"Hasta que un día me gana por cansancio y tenemos un encuentro", admitió, para luego añadir: "No es que no nos cuidamos, sino que el preservativo se rompió. Lauti no era famoso, no tenía plata para volverse en Uber y me pide que lo lleve a la casa y pasar por una farmacia para comprar una pastilla del día después. No encontramos, y cuando lo dejo en su casa, me dice que la compre yo y que le diga cuánto es. La compré, la tomé y le avisé, pero sabía que él no tenía plata".

La joven también contó que en ese momento ella estaba en otra relación formal y es por eso que al principio no sospechó que su hijo podría ser del artista. Pero luego se hizo una prueba de ADN con quien era su pareja, que resultó ser negativo.

"Estoy muy contenta de que finalmente se sepa cuál es la verdadera identidad de mi hijo y quiero aclarar que el ADN me lo dio Vanesa (Aranda)", sostuvo Ailén en relación a la madre de El Noba.