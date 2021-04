Hilda Lizarazu está considerada una referente del rock argentino, tras integrar los grupos Suéter y Los Twist, fundar Man Ray y, especialmente, por acompañar en coros a Charly García desde su primera gira internacional. Con esa mochila de logros, la cantante tenía prevista una presentación en San Juan, el sábado 24 de este mes en Tierras Negras, como parte de una gira que involucraba también a La Rioja y Mendoza. Pero debió suspenderse y reprogramarse para octubre.



"Por la situación en Buenos Aires, por la situación que estamos pasando y porque en La Rioja no se pueden hacer shows en vivo tuvimos que suspender el recital de Hilda en San Juan y Mendoza", señaló Jhony Castro desde la productora local JC, resaltando que es debido a las restricciones en la vecina provincia y las nuevas normativas en el AMBA a causa de la segunda ola de Covid-19, que Lizarazu no cantará en el escenario del complejo situado en Pocito. Además, en un comunicado, la empresa agregó que el dinero de las entradas adquiridas con anticipación serán reintegradas en los puntos de venta oficiales.



Sin embargo, la artista dialogó con DIARIO DE CUYO sobre cómo atraviesa estos momentos de pandemia, "dándole para adelante". "No hay nada que se pueda hacer. Despotricar a causa de un pandemia mundial no está en mi naturaleza. Yo puedo vivir bien, cobró derechos de autor de mis canciones, tengo una vida austera, pero sé que hay gente que la pasa muy mal", dijo la cantante que en escena es acompañada por Federico Melioli, en versión dúo acústico, desde hace una década.



"Estoy acá por mi trabajo, en el arte tiene que haber alguien del otro lado", afirmó Lizarazu transitando más de 30 años de carrera con "el deseo y el disfrute intacto de shows presenciales".



"Estoy agradecida del amor de la gente. Agradezco a diario que este haya sido mi oficio y mi profesión. Podés proyectar querer tener una banda, pero puede ser que no te den bolilla. A mí, se me dio estar en el lugar correcto y en el momento ideal, con Man Ray y al entrar en ligas mayores cuando me convocó Charly García y después con Los Twist", reflexionó quien comenzó su camino profesional como fotógrafa, en distintas publicaciones como la revista Humor.



"No hay fórmulas para que todo ocurra o no. Hay algo de magia en eso. Primero, tenés que hacer las canciones y cantarlas, luego esperar que la gente las acepte. Pero, también es parte del camino, el hacer y el formarse sin pensar si el público va a estar o no, es muy placentero", añadió.



"Soy una mujer trabajadora con suerte. Los años con Charly fueron increíbles, de mucho aprendizaje y vértigo. Empezamos giras por lugares de Latinoamérica que no imaginé ir, como Caracas, Bogotá o Medellín. Me siento una gran afortunada, siento que me tocaron con una varita mágica por lo que había delante mío: nada más y nada menos que ese hombre llamado Charly García y esas canciones irrepetibles que emocionaron a tantas generaciones. Los representantes me convocaron para audicionar y quedé. Me puso en una disyuntiva porque había terminado de grabar el primer disco de Man Ray pero como soy intrépida, acepté", recordó Hilda acerca del "hito" al que acompañó y que marcó a fuego la carrera que difunde a través de sus redes sociales.