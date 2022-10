Son historias del teatro independiente sanjuanino, la mayoría dramáticas, que no han perdido actualidad y que con cada función realizada, van madurando. Con más o menos continuidad, títulos como 'Magdalena', 'Fantasmáticas', 'Luisa', 'Corazón delator' y 'Flores en la cartera', llevan más de una década de existencia y, por distintos escenarios, siguen en cartel. DIARIO DE CUYO habló con protagonistas y directores de dichas obras que -según señalaron- ya sea por temáticas en común -la condición de la mujer y la realidad social- o por la empatía que generan sus personajes en la platea, hacen que el público local las siga eligiendo.



La Notannegra Teatro lleva 12 años con 'Luisa', el unipersonal interpretado por Lorena López, con 600 funciones realizadas en la provincia, en otras ciudades del país y en el exterior. Su directora Natacha Sáez resaltó que lo mejor que tiene la obra es su condición de atemporalidad: 'Para nosotras es un clásico porque trata un tema actual en diferentes aristas. La gente la sigue eligiendo porque aborda un tema que nos pega a todes desde muchos lugares. Invita a la reflexión', expresó la directora y productora, que por encontrarse de gira por Mendoza, no pudo estar presente para la sesión fotográfica de esta nota. 'Magdalena', es otro unipersonal, estrenado en 2014 con la interpretación de Cristina López, bajo la dirección de Ada Valdez, del grupo Somos lo que estamos. La obra cuestiona los mandatos patriarcales sobre el rol de las mujeres en la sociedad. 'Vienen a verla hijas, madres y abuelas, también varios matrimonios. Las mismas parejas se sienten interpeladas entre risas y codazos porque la obra dice cosas frontales. Nadie puede hacerse el distraído y no hacerse cargo de lo que le pasa a cada uno', señaló Cristina. En 30 funciones, desde su estreno hasta este año que se retomó la puesta, su protagonista asegura que no ha perdido actualidad: 'Siento mucho cariño por el personaje porque tuvo la intención de liberarse y porque vivió cosas que vivieron mi madre y mi tía, lidiar contra la sumisión y el recato', expresó la entrevistada.



'Fantasmáticas' del grupo Ciertas Mujeres de Teatro de Arte, fue estrenada en 2011 y lleva un camino de avales y reconocimientos. Ganadora de la Teatrina de ese mismo año, fue invitada ahora para la Fiesta Nacional del Teatro en Resistencia, adonde viajaron Marta Moya, Ruth Ovin, Estela Rodríguez y la directora Tania Leyes. En plena gira, Ruth explicó las razones de esta vigencia: 'Representamos a tres actrices en un teatro abandonado, Esmeralda, Eunice y Estrella. Fácilmente pueden ser también, tres amas de casa, tres obreras, tres madres, tres maestras o tres viejas con problemas. La soledad, el deseo de la familia, del anhelo de cumplir con sus sueños o también el deseo de morirse, creyendo que ya hizo todo lo que tenía que hacer en esta vida... Todas estas cuestiones hacen que la obra sea siempre necesaria, porque cada de uno de nuestros personajes enfrenta a la vejez, la vida y el arte de diferentes maneras'.



'Flores en la cartera' es una obra de danza-teatro estrenada hace 20 años, fue la primera de su rubro en ganar una Teatrina -en 2001- y se repuso en abril pasado en el Teatro Sarmiento para el Festival Crudo, organizado por Hacedores de la Danza Independiente de San Juan en co-gestión con el Ministerio de Turismo y Cultura. Actualmente Ana Sánchez y Flavia Moncunill son sus intérpretes, quienes bajo la dirección de Sofía Spollansky, hace pocos días se presentaron nuevamente en Sala TeS. La pieza aborda a dos mujeres que buscan un sentido a su propia existencia, pasando por la maternidad, el amor y el desamor. Ana subrayó que 'fue la primera obra de danza independiente que hizo un quiebre en muchas estructuras, porque es interpretada por mujeres con experiencias de vida, que además de la amistad entre nosotras, tenemos un fuerte vínculo con el texto. En aquel tiempo era nuevo y osado lo que se estrenó. Aun hoy, en un mundo masculino, con una ley que despenaliza el aborto vigente y con lo femenino a flor de piel, la obra no deja de conmover'.



Por último, Emiliano Voiro lleva más de 10 años, 120 funciones y una decena de ciudades con 'Corazón delator'. Actualmente trabaja en funciones especiales para escuelas secundarias con conversatorios al final de cada presentación. 'Viene un público que tiene su primer contacto con el teatro y eso me estimula mucho para seguir. Creo que el suspenso y el terror son un género muy potente y me motiva y satisface. Además, no puedo quejarme, hay gente que vuelve por segunda o tercera vez y hasta los padres de los alumnos se enganchan con la historia', resumió agradecido el actor.



Con personajes que emocionan y que reflejan situaciones de profundidad desde lo humano, estas obras han hecho un largo camino cosechando reconocimiento y al parecer, sin fecha de vencimiento, aun les queda mucho boleto por cortar.

De arriba hacia abajo: Corazón delator, Fantasmáticas, Flores en la Cartera,

Luisa y Magdalena.