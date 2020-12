Tras 58 años de trayectoria, el cantante estadounidense Bob Dylan vendió todo su catálogo de composiciones al sello Universal Music Publishing Group en un acuerdo histórico, que podría ser la mayor adquisición de derechos de publicación que se haya realizado en una única transacción.

A través de un comunicado, la compañía discográfica confirmó este lunes la noticia, y explicó que el contrato cubre la carrera completa de Bob Dylan: desde sus primeros temas, compuestos a principios de los sesenta, hasta su último álbum Rough and Rowdy Ways. En total, más de 600 canciones de un legado musical que incluye éxitos que cautivan a todas las generaciones, como “Like a Rolling Stone”, “Blowin’ in the wind”, “Knockin’ on Heaven’s Door” o “Forever Young”.

“No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda buena música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes practicantes de ese arte”, escribió en el comunicado Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group.

“Representar el conjunto de obras de uno de los mejores compositores de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es un privilegio y una responsabilidad” agregó Jody Gerson, director ejecutivo de la división editorial de Universal.

Bob Dylan, por su parte, no realizó ninguna declaración. Aunque el precio del acuerdo no fue revelado, se estima que supera los USD 300.000.000, según informó The New York Times. El trato se cerró directamente con el compositor de 79 años, quien durante mucho tiempo ha controlado la mayor parte de sus derechos de autor.

Los inicios de la carrera de la estrella del pop-rock se remontan a 1962, cuando tenía 21 años de edad. Entonces, firmó su primer contrato de publicación musical, negociando los términos con Lou Levy, del sello Leed Music Publishing.

“Lou me había adelantado USD 100 contra regalías futuras para firmar el papel, y esto estaba bien para mí”, contó el cantautor de 79 años en una ocasión.

Desde esa década, vendió más de 125 millones de discos; su obra jamás se despegó del rock de protesta clásico americano, con la virtud de mantenerlo actual, aún teniendo el cuenta el paso del tiempo. En 2016, se convirtió en el primer compositor en recibir un Premio Nobel de Literatura, “por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.

El acuerdo que firmó con Universal Music es el más destacado del mercado este año, ya que el legado de Bob Dylan es un tesoro para cualquier discográfica. La mayoría de sus temas han sido escritos únicamente por él, y reproducidos después por miles de artistas de todas las edades. Cada vez que uno de estos éxitos se versiona, genera regalías. Y de acuerdo a Universal, sus canciones han sido grabadas por otras bandas en más de 6,000 ocasiones.

Según The New York Times, Bob Dylan vendió el 100% de los derechos de todo su catálogo, incluidos los ingresos que recibe como compositor, y el control de los derechos de autor de cada uno de los 600 temas. Esto implica que a partir de ahora, Universal recaudará todos los ingresos futuros que origine ese repertorio.

Dentro del contrato no figuran los siete temas que vendió a principios de los 60 a Leeds Music, entre los que se encuentran “Song for Woody”, y “Talkin’ New York”, y tampoco las composiciones que el cantautor escriba en los próximos años.