Tomás Holder ganó popularidad por su breve paso por Gran Hermano (Telefe) y ya cerró contrato para sumarse al Bailando que este año se emitirá por la pantalla de América por primera vez. En medio de un brote de popularidad debido a Ahora el influencer llamó la atención por unos consejos que le dio a sus seguidores para ser “exitoso” y por una desafortunada reflexión respecto a los personas que se levantan temprano porque tienen un “trabajo normal”.

“Muchas veces me han preguntando cómo ser exitoso en la vida. Bueno, se los voy a decir una vez y presten atención”, señaló el mediático en un video que publicó en Instagram. “En la vida tenés que ser constante y no tenés que tener vergüenza a nada. La vergüenza te limita. Yo cuando arranqué en Tik Tok me banqué miles de críticas. Era de Rosario, con un celular de mierda, videos de mala calidad... y llegué hasta donde estoy”, explicó.

Además, Holder se mostró orgulloso de tener “la vida que quiere, con la gente que quiere” y aseguró que “no tiene horarios, no depende de nadie, tiene su plata, todo en ley, todo correcto”. Luego, dio un consejo sobre cómo lograr cumplir las metas: “Siguiente paso, visualizarte. Visualizá dónde querés estar, cuándo querés llegar ahí y cómo querés llegar ahí. Yo siempre visualicé dónde quería estar y lo sigo haciendo. Y lo voy a lograr, porque soy un chico constante”.

Pero el mediático realizó una desafortunada reflexión al compararse con la manera de vivir de otras personas: “Si bien ustedes en las redes ven un personaje y dicen ‘che, qué boludo este pibe, qué boludo lo que hace’. Yo no soy el que se levanta a laburar a las 7 de la mañana para un trabajo normal, ganando un salario normal. Entonces, ¿el boludos sos vos o soy yo?”.

Por otra parte, Tomás fue noticia por la filtración de un video íntimo en el que está teniendo sexo con una mujer llamada Agustina que trabaja como modelo e influencer. En su cuenta oficial de Instagram, tiene una cuenta profesional configurada como creadora de videos. Hasta el momento, La Tana, que suele compartir contenido erótico, cuenta con más de 21 mil seguidores, cifra que seguramente aumentará por la enorme repercusión de las imágenes que se viralizaron.

A partir de estas repercusiones, el mediático dio su visión. “¿Qué onda, gente? Quería salir a aclarar un par de cosas, más que nada por lo que me estuvo llegando. Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así”, enfatizó.

Además, Tomás explicó: “A mí no me molesta porque, como siempre dije, soy muy partidario de que mi cuerpo es arte, un cuerpo humano. O sea, no hay nada raro. Es sexo, es algo normal”, insistió mostrándose relajado. “Lo que sí quiero aclarar es que al tener seguidores más chicos o tener gente chica que me sigue y que vea eso de mi parte, eso no me hace sentir del todo cómodo. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron o algo, pero salió fuera del alcance de mis manos y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede”, concluyó.