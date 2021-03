Jane Fonda, recibió el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria.

La 78va edición de los premios Globo de Oro abrió el domingo la temporada de premios de Hollywood, casi dos meses después que lo habitual. Considerada la antesala de los Oscar porque suele ser un modo de anticipar los resultados en la entrega de las más preciadas estatuillas que esta vez será el 25 abril. Sin invitados especiales, sólo con los presentadores en el escenario y todos los nominados conectados por Internet desde sus casas, así se desarrolló la ceremonia que condujeron Amy Poehler y Tina Fey desde Los Ángeles y Nueva York.



En la "alfombra roja virtual", pudo verse a las estrellas haciendo la previa con elaboradas sesiones de fotos para difundir su imagen o, más caseras, desde el living o el balcón; y luego conectados frente a una computadora.



Entre las series, Netflix fue el gran ganador gracias a producciones como The Crown y Gambito de Dama. La primera arrasó en las categorías dramáticas a pesar de tratarse de la cuarta temporada, y no solamente se llevó el Globo al mejor drama sino que obtuvo galardones para Josh O'Connor, Emma Corrin y Gillian Anderson como actor y actriz de drama y mejor secundaria.

Emocionada. Emma Corrin al momento de conocer que ganaba como mejor actriz por The Crown.



En tanto que Anya Taylor-Joy tuvo su gran momento como protagonista de Gambito de dama, porque se llevó la distinción como mejor actriz de miniserie y la producción también ganó en su categoría. La actriz criada en la Argentina cosechó un gran logro en su incipiente carrera derrotando a colegas de gran trayectoria como Nicole Kidman y Cate Blanchett.



En cuanto al cine, hubo reconocimiento para el fallecido Chadwick Boseman -por su interpretación en La madre del blues-, Nomadland se llevó dos de los premios más importantes de la noche: mejor película dramática y mejor dirección para la china-estadounidense Chloe Zhao; cintas como Mank y The Trial of the Chicago 7 también se destacaron con varias nominaciones y algunos premios.

Look pandemia. Jason Sudeikis, el primer actor en la historia de los galardones en recibir un premio en ropa deportiva.



Entre los premios actorales se destacan el de Daniel Kaluuta, mejor actor de reparto por Judas and the Black Messiah; luego Angela Basset presentó el premio a mejor actor de reparto en serie, que fue otro guiño a la comunidad negra. Esta vez el elegido fue John Boyega por su trabajo en Small Axe. Así, los Globos de Oro intentaban saldar las acusaciones de racismo que los salpicaron ediciones anteriores. Como mejor actriz de serie de comedia Catherine O'Hara, por Schitt's Creek. Jason Sudeikis mejor actor de comedia y Rosamund Pike resultó la mejor actriz de una película cómica por Descuida, yo te cuido.



En esta edición se homenajeó al productor Norman Lear, un prócer de la TV estadounidense, a quien entregaron el Premio Carol Burnett por su amplia carrera en la televisión, mientras que la destacada Jane Fonda, recibió el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine.



En línea con la búsqueda de diversidad por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que se vio reflejada en los premios a artistas afroamericanos y la directora china estadounidense, se proyecto un video anunciando que la institución se abrirá a las minorías, algo que se reclamaba teniendo en cuenta que los 90 miembros son blancos.

Los looks de la alfombra roja virtual

Anya Taylor Joy. Vestida por Dior con un traje verde con brillos con capa XXL y zapatos a tono.

Regina King. Desde su balcón vestida por Louis Vuitton.

Gillian Anderson. Diseño de Dior en dorado con falda de gasa.

Lilly Collins. Eligió un Saint Laurent con detalle cut out con flores bordadas.

Nicole Kidman. En casa, con un traje negro de Louis Vuitton.

Kaley Cuoco. Con diseño de Oscar de la Renta.

Sarah Pulson. Lució un Pradda negro.





Rosamund Pike. Con un voluptuoso vestido en tul, corte midi de Molly Goddard.

Sarah Pulson. Lució un Pradda negro.

Amanda Seyfried. En un Oscar de la Renta sirena en coral.

Viola Davis. Traje de Claude Kameni

Shira Hass eligió un Chanel.

Elle Fanning. Como una auténtica princesa con un Gucci.