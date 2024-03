La celebrada presentación en el Chalet Cantoni, hace algunas semanas atrás, dejó en evidencia que La Camerata San Juan estaba ya lista para dar inicio a su temporada de conciertos de este año en el Auditorio Juan Victoria, que se concretará precisamente esta noche, con artistas invitadas -fiel a su estilo- y con el foco puesto en dos fechas significativas de este mes. Es que la talentosa agrupación sanjuanina realizará en este estreno un homenaje a la mujer en la historia argentina (en adhesión al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer) y también incluirá una instancia de conmemoración por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En esta línea, los músicos interpretarán una selección de obras célebres de Eladia Blázquez, María Elena Walsh; y también incluirán la representación de la obra musical "Mujeres Argentinas", con canciones icónicas y clásicas de la famosa dupla autoral Ariel Ramírez-Félix Luna. Un atractivo repertorio que cuenta con los arreglos de Enzo Pérez.

Pablo Grosman -director musical de la agrupación- indicó en diálogo con DIARIO DE CUYO que esta será una temporada "con mucha alegría, pese a que estamos en un año muy difícil en lo económico y en lo político. Estamos orgullosos de continuar un ciclo más y que nuestra labor no será interrumpida. Elegimos el 24 de marzo para unir dos consignas: la memoria y la mujer. Por lo que significa para nosotros la democracia, entendemos que es una convocatoria a la memoria colectiva". Y remarcó: "Creo que este concierto tendrá mucho contenido y que nos unirá a todos. Como estamos viviendo en una época de división y crisis, haremos esta noche un llamado al encuentro", comentó el violinista.

Atendiendo a este concepto fue la elección de la pieza escrita por Ramírez y Luna, que lo sintetiza en su contenido. La obra habla de personajes importantes en la historia nacional, desde la guerrillera y generala post mortem que peleó por la emancipación en el Alto Perú; hasta la abnegada maestra; desde la poetisa que enriqueció el acervo lírico del país hasta la cautiva que renunció a volver a la civilización; desde la brava tucumana que echaba aceite hirviendo sobre los invasores ingleses, hasta la gringa que ayudó a poblar el Chaco. Todas formaron parte de momentos fundacionales del país y su recuerdo fue reflejado en las composiciones Manuela, la tucumana (triunfo); Dorotea, la cautiva (milonga pampeana); En casa de Mariquita (refalosa); Alfonsina y el mar (zamba); Gringa chaqueña (guarania); Las cartas de Guadalupe (canción); Rosarito Vera, maestra (zamba) y Juana Azurduy (cueca norteña).

Para llevar su espectáculo a escena, el cuerpo de músicos convocó a tres cantantes femeninas: Laura Costanza, Paola Hascher y Eliana Domínguez.

Laura, quien se encuentra transitando una etapa de renovación en su repertorio musical inclinándose para el folklore fusión, compartió a DIARIO DE CUYO su satisfacción y gratitud al haber sido convocada para el espectáculo de esta noche. "Todo esto es parte de un ciclo de aprendizaje y alegrías. Vengo de hacer instancias de perfeccionamiento en canto popular, de hacer un homenaje a mi papá (NdeR, el fallecido director coral Salvador "Nito" Costanza) el año pasado, de participar en Pre Baradero y Pre Cosquín, ahora tengo esta oportunidad de trabajar con los chicos de La Camerata y con Paola y Eli. En lo personal, este día es importante por una profunda conciencia colectiva, por la empatía y por la solidaridad por el otro. Creo que será una jornada para conmemorar, no para festejar, pero lo interesante, es que nos ayudará a pensar. Cantaremos por la memoria y por las mujeres que dejaron su huella en nuestra historia argentina", contó la intérprete, quien desarrollará las piezas Alfonsina y el Mar y Manuela, la tucumana.

La propuesta incluirá obras de María Elena Walsh, Eladia Blázquez, Ariel Ramírez y Félix Luna, que interpretadas por las cantantes y la agrupación musical.

Por su parte, Paola que siente una profunda admiración por sus colegas y disfruta de trabajar junto a músicos de orquesta, manifestó que "las mujeres siempre levantamos banderas, somos las que la peleamos todos los días, con los hijos, con los avatares de la vida; por lo tanto estamos y seguiremos aquí haciendo música, en pie a pesar de todo. Cantaré Rosarito Vera y Juana Azurduy, dos temas que me tocan muy de cerca por mi rol como docente. Y creo que es necesario y válido desarrollar este repertorio, porque nos alienta a seguir".

Finalmente, Eli, la más joven de las tres, se reconoció también ansiosa por subirse esta noche al escenario del Auditorio junto a sus colegas y músicos: "Muy movilizada, porque fui invitada una vez más para cantar. Me toca Dorotea la cautiva y Gringa Chaqueña. Pienso que en este tiempo tan difícil el público no debe dejar de valorar la cultura y nuestro trabajo artístico, este será mi mensaje que transmitiré en el concierto. El público nos acompañará, no sólo con los aplausos o con los discursos, porque siempre responderá a las invitaciones de La Camerata a hacer música popular", concluyó la cantante.

La propuesta incluye además una puesta final que buscará un darle un cierre que ahondará en la intención de sorprender y conmover, cuyos detalles prefirieron reservarse para la velada.



DATO

Homenaje a la Mujer y a la Memoria. Domingo 24 de marzo 20hs. Auditorio Juan Victoria (Urquiza y 25 de Mayo). Entrada: $500 para menores de 12 años y $1000 para adultos. Anticipadas en www.tuentrada.com