Es una de las obras de teatro musical más taquilleras del país. En tres años consecutivos de cartel con entradas agotadas -de 2013 a 2016-, además "se ganó todos los premios", como la señalan en el ambiente, refiriéndose a importantes galardones como los Hugo, ACE, Florencio Sánchez, Estrella de Mar, Argentores, Luisa Vehil, Teatro del mundo y distinción AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) como una de las tres mejores producciones 2013, entre otros. Y así fue erigiéndose como una de las obras más prestigiosas de la historia teatral argentina. Se llama "Manzi, la vida en orsai", la protagoniza Jorge Suárez, muestra el costado más íntimo de un gran valor del tango: Homero Manzi; y en momentos donde el teatro se disfruta sólo en pantallas, vuelve a ponerse a consideración del público hoy, desde la plataforma de Teatrix (ver aparte). "Un Manzi que quedará en el recuerdo", dijo la crítica sobre la interpretación de Suárez, que en esta rentré virtual, de la que también será espectador por primera vez, dialogó con DIARIO DE CUYO.



- ¿Cómo recibe esta posibilidad de que, aunque grabada, la obra pueda verse en todo el país?

- Yo soy feliz de que Manzi vuelva, aunque sea de esta manera, pero es que el mundo ha cambiado. Me siento muy emocionado porque hablar de Homero Manzi es emocionante, es un homenaje a este gran hombre que nació en Santiago del Estero, que desde muy chico se fue a vivir al barrio de Pompeya y que hasta su muerte a los 43 años escribió más de 100 tangos, como Sur, Malena, Fuimos, Barrio de tango, Gota de lluvia y otros éxitos que nos hacen sentir algo que tiene que ver con el ser nacional, porque uno escucha sus temas y siempre en algún punto se siente identificado. Pero no le alcanzó con eso, fue dos veces presidente de SADAIC, participó en política desde muy jovencito, era radical y se pasó luego al peronismo en momentos donde hacer eso no era un chiste; escribió películas como La guerra gaucha y Su mejor alumno (NdeR basada en "Vida de Dominguito", de Domingo Faustino Sarmiento) y dirigió otras; creó la revista Forja en la universidad, en fin... Un hombre que vivió 43 años y que hizo un abanico de cosas como si hubiera vivido 96.



- Manzi repasa esa obra, pero aborda también su lado más personal a través de sus vínculos con Nelly Omar, Cátulo Castillo, Aníbal Troilo...

- Sí, la obra cuenta su historia de amor ilegal con Nelly Omar, un amor muy apasionado y amoroso. Manzi tenía una familia, pero separarse en aquellos tiempos no era como ahora y él no pudo evitar ese amor con Nelly, a quien se supone que le escribió grandes temas, como Ninguna. Es muy rica la obra, cuenta también su amistad con Castillo cuando era más chico y luego con Troilo, que era como su hermano, se admiraban, se querían.



- Es adentrarse aún más en el alma del poeta, que sin dudas se refleja en sus obras.

- Claro, porque él decía que nunca escribió nada que no hubiese vivido. Lo que rescato es su sabiduría poética para poder pintar imágenes muy hermosas, como "el misterio de adiós que siembra el tren" (Barrio de tango)... Y era un hombre de una humildad tan grande que él siempre estuvo detrás de su obra, su obra fue la protagonista.



- ¿Cuánto descubrió de Manzi en Suárez?

- Mirá qué coincidencias, Pompeya está en el borde de la ciudad de Buenos Aires con la provincia, hay ahí una iglesia muy hermosa donde se casaron mis padres y donde me bautizaron. Mis padres nacieron en Parque Patricios, pegadito a Pompeya... Bueno, pero me gustaría que haya más, porque él era tan enorme... Sí reconozco haberle dado lo mejor de mí y siento que cada vez que lo hice, entregué mi corazón.



- ¿Le resultó complejo interpretar a un ser tan intenso?

- Yo no soy cantante, soy actor, así que para mí era un desafío enorme ponerme a cantar. Y además, Manzi no cantaba en la vida real, así que fue aceptar ese desafío y entregarme a Betty Gambartes, que es una gran directora; y a Diego Vila, el director musical, de trayectoria increíble. Yo nunca me quiero parecer a los personajes que hago, trato de entender la esencia, lo que tienen en el alma. No me baso en el exterior, a pesar que traté de mantener algunos rasgos como su barba candado, que era muy distintiva y por eso le decían "Barbeta". Manzi era un hombre muy sensible... la obra tiene grandes escenas y una es cuando se entera que va a morir y dice por qué no quiere y pide un poco más de vida, porque tiene mucho todavía para dar... es muy emocionante, me acuerdo y me pone piel de gallina.



- Ahora revivirá ese momento entre el público virtual. ¿Usted ya la vio, ya se vio?

- ¡No, yo no la vi! Así que después de la obra me van a agarrar en el Zoom y no sé cómo voy a quedar, porque ninguno de nosotros vio la filmación. Creo que va a ser muy hermoso. Mirá, recuerdo que le decía a la directora que no sabía si esta obra iba a funcionar porque uno tenía la sensación de que con las canciones la gente la iba a pasar bien, pero después veía que la gente lloraba; y ella me dijo: "Lloran de emoción y es lo más hermoso que le puede pasar a un espectador". Y eso es él. Homero Manzi llega a la médula porque habla de cosas que le pasan a la gente.



- ¿Se dará eso en este otro formato, traspasará la pantalla?

- Yo tengo que ser sincero, yo creo que como el teatro no hay, el teatro donde vos sentís mi respiración y si vos te reís o llorás yo te escucho y eso me modifica como artista. Y me doy cuenta de lo importante que es ese momento de entrega mutua, es un mundo que se crea, único e irrepetible, porque nunca más esa función será así, mañana será otra y pasado será otra. Sí debo decir que la alegría es la posibilidad de llegar a tantos lugares dentro y fuera del país en simultáneo y yo lo agradezco. Y lo único que puedo desear es que ojalá a la gente le provoque aunque sea la mitad de la emoción que provocaba en vivo y en directo.



