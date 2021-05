Lejos de aquietarse, el escándalo que envuelve a Horacio Cabak y Verónica Soldato sigue sumando capítulos. El jueves por la noche, Cabak fue a ocupar su silla de panelista en Polémica en el Bar (América), pero tras consultar a la producción si iban a hablar de su separación optó por no participar del programa.

“No sé si pedir un corte... Estamos en una situación complicada. Una situación muy complicada con nuestro compañero, con Horacio (Cabak)”, dijo Mariano Iúdica, conductor del ciclo, en el primer minuto de la emisión. “No es que no quiere venir. Se presentó a trabajar, está esperando que salga la medida cautelar por el tema de hablar o no hablar y la verdad que nosotros no sabemos cómo abordarlo sin que él quiera estar en la mesa cuando toquemos el tema”, agregó.

Mientras el programa estaba al aire, Cabak se retiró pero fue interceptado por Gonzalo Vázquez, notero de Intrusos (América). “Se terminó todo... No voy a hablar más del tema”, fue lo primero que dijo Horacio mientras se subía a su camioneta. “Es una decisión mía. Estoy muy bien, no me superó la decisión”, agregó. Respecto a su decisión de no ser parte de la mesa, contó: “Dije: ‘¿Van a tocar el tema?’. ‘Sí'. ‘No voy a hablar más del tema’. Y si se sigue hablando del tema, no voy a ir mañana”, dijo en referencia a este viernes. Y, efectivamente, tampoco se presentó a Polémica... en el último día hábil de la semana.

“Están involucrando a gente que no tiene nada que ver”, dijo Cabak. Ahí, el periodista le preguntó qué tenía para decir sobre la demanda “que le quiere iniciar Rocío Oliva a tu mujer o ex mujer”. Y el conductor de La Jaula de la Moda (Magazine) respondió tajante: “Mi mujer es mi mujer”.

“Y Rocío Oliva... no sé, no hablé con ella. Mi abogado va a hablar en nombre mío y en nombre de mi mujer con Rocío Oliva”, contestó en relación a la preguntar original. Y agregó: “Yo dije que con Rocío no tengo nada que ver. Ella dio por sentado que yo engañé a mi mujer y lo va a tener que demostrar”. “¿En la justicia?”, indagó Vázquez. Y Cabak insistió: “Va a tener que demostrar que yo engañé a mi mujer”.

“Estoy muy tranquilo. Muy tranquilo”, enfatizó Cabak antes de retirarse. “¿Qué es lo que te mantiene tan tranquilo?”, preguntó el movilero de Intrusos. Y Horacio dijo: “Por ejemplo, que en este momento estoy hablando con mi mujer”. Acto seguido, cerró la puerta del automóvil y tomó su teléfono celular, en el que alcanzó a verse que tenía abierta una conversación de WhatsApp.

“La intimamos a la señora Verónica Soldato para que ratifique o rectifique la información que dio. Los periodistas Ángel de Brito y Jorge Rial confirmaron que ella fue la fuente de información”, dijo José Vera, abogado de Oliva luego de que ella negara rotundamente haber tenido una relación con quien fuera su compañero en Polémica.... La disputa surgió luego de que Soldato hablara con Ángel de Brito y le haya manifestado sus sospechas de que una tercera en discordia habría sido Rocío.

Luego, Oliva habló en Polémica... y dejó muy mal parado a Cabak: “Me parece que tiene que poner lo que tiene que poner y decirle a la mujer con quién la engañó, así deja de denunciar a las demás mujeres porque si no todos los días va a ser una mujer distinta y yo no tengo por qué comerme este garrón, Mariano”, dijo Rocío en tono maradoniano.