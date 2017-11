Cumplen quince años y lo celebraron con la edición de un material audiovisual completo en DVD, Locura y realidad, donde comparten el registro de los shows de Ferro y Luna Park. Las Pastillas del abuelo atraviesan un buen momento y su líder, Pity Fernández se mostró entusiasmado por volver a San Juan con un concierto esta noche en Luna Morena, que comenzará puntual a las 22.(Entradas en venta en Farmacia del Patio Alvear, Andreolo y John Foos a $450. También en la sala).



"Es difícil en un disco poder plasmar la fiesta pastillera que se da en vivo. Pero elegimos las canciones mejor tocadas, los mejores show de Ferro para 25 mil personas, la mejor fecha de nuestras vidas", aseguró a DIARIO DE CUYO el cantante, que destacó que lo mejor del DVD fue verse, porque no tenían "ese hábito"; además de los extras "le dan un color hermoso, hay unos cuentos míos, leídos en voz en off con tienen imágenes de nosotros de ruta, de backstage, además entrevistas a nosotros mismos contando la historia de Pastillas, encima tiene un álbum escondido", apuntó.



Sobre el presente de la banda, Pity afirmó: "Estamos muy juntos, en una etapa de muchos cambios, muchos siendo padres año a año, hay un halo de paternidad que lo cubre todo, extrañar a las familias, pero nos agarra con un nombre que ya es fuerte en el rock nacional y nos permite tomarnos algunas licencias", aseguró Pity.



El frontman de Pastillas, además, acaba de debutar como solista con el disco Conmigo mismo. Un proyecto, que asegura no hace ruido internamente con sus compañeros. "Musicalicé mi árbol genealógico, canciones para toda la familia, un disco rutero, electroacústico de folk, country..." y fundamenta su camino paralelo en que "la obra era muy conceptual y muy personal. Hubiera sido muy tirado de los pelos que esos temas pertenezcan a un disco de Pastillas, porque hay una canción de mi primo a mi tía, otra a mi hermano, otra dedicada a mis viejos", explicó.



A la hora de recordar cómo es el público de San Juan, relata una anécdota. "Tengo un recuerdo que no se me va a borrar jamás. Hay un ejercicio de confianza en talleres de liderazgo... La primera vez que lo hice fue en San Juan, habiendo incluso un escenario bastante alto, yo recuerdo unos cuatro metros, fue la primera vez que me tire al público de espaldas, me podría haber desnucado, no me olvido más y eso fue en San Juan. Abrí los brazos, de espaldas, me dejé caer y fue un sueño", comentó el Pity. ¿Lo intentará de nuevo?